馬漢批縣府：忽視精神治療 任遊民增加

馬漢要求政府認真對待心理健康挑戰，為人們提供心理和精神治療。（記者陳爍嘉／攝影）

聖荷西 市長候選人馬漢(Matt Mahan)日前通過聖荷西信使報，發表「修復聖他克拉拉縣的心理健康 系統將挽救生命和金錢」的評論，譴責政府不作為，使聖他克拉拉縣處於心理健康危機之中。

馬漢表四：「由於政治上的不作為，本來可以被治療的精神病人在街道上流浪和死亡。這個心理健康危機正在導致無家可歸的居民數量增加，犯罪率上升，並浪費數百萬納稅人的錢」。他要求政府認真對待心理健康挑戰，為人們提供心理和精神治療。

馬漢指出，在過去的幾十年裡，加州 拆除了許多照顧精神疾病患者的醫院設施。這些機構的關閉與無家可歸和監禁率的增加有關。加州的最初計畫是用以社區為基礎的精神治療取代這些醫院，但這個目標從未實現。目前，聖他克拉拉縣約40%的無家可歸者面臨嚴重的心理健康保健挑戰，另外有35%的遊民報告了自己存在濫用藥物的情況。

根據加州社區矯正委員會（California Board of State and Community Corrections）的數據，在過去十年中，聖縣監獄的精神疾病發病率增加了60%以上。 2019年，65%的囚犯存在心理健康案例，這一數字比2009年多出了五個百分點。另外聖縣監獄中有47%的囚犯正在定期服用精神藥物，而十年前，僅有16%的囚犯需要定期服用精神藥物。

馬漢表示，在聖荷西，Agnews精神醫院關閉，聖荷西成千上萬人在街道上和監獄中受苦，他們甚至試圖去到急診室以最昂貴的方式尋求精神治療。在加州，每次急診室就診的平均費用為2960元。更糟糕的是，聖縣每10萬名居民只有13個住院治療床位，而專家建議為每10萬名居民提供50張床位。這意味著聖縣需要增加近1000張床位才能滿足社區的需求。馬漢認為，提供更多的精神病住院床位和心理健康服務可以降低犯罪率，尤其是暴力犯罪率。

評論指出了聖他克拉拉縣政府的腐敗問題，他說，「並不是聖縣沒有錢來增加精神病人的治療選擇，聖縣有超過1億元的州精神健康基金，但他們沒有花掉。顯然，這與錢無關，而是管理不善和缺乏政治意願」。

縣議會從新冠救濟金中提取了7600萬元作為縣員工的獎金，其中許多縣工作人員年入超過25萬元。聖縣還在員工泊車方面花費了450萬元，縣議會甚至批准了100萬元經費來寫一本關於聖縣成就的書。

馬漢表示，聖他克拉拉縣是去年最後一個正式通過「蘿拉法」（Laura's Law）的縣之一。該法旨在允許法院下令要求那些對自己和他人存在危險的人進行精神治療。但聖縣尚未全面實施這項法律，幫助患有精神健康問題或吸毒和酗酒的無家可歸居民接受治療。「這僅對於那些面臨政治壓力向員工發放獎金，或受到擁護者審查的政客來說很難，因為他們認為讓人們傷害自己和他人是一種善意的做法」。

截至發稿本報未獲聖縣政府回應。