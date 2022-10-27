紀政：感謝貴人當年贈200元 才沒變文盲

紀政回憶自己的人生故事與出生。（記者李榮／攝影）

被譽為「飛躍的羚羊」、「黃色閃電」的前中華民國奧運田徑運動員紀政，人生帶有傳奇色彩，她的運動表現更是許多台灣人的回憶。紀政25日晚間到北加州 台灣會館演講，主題為「我的故事我的歌」，分享自己的經歷與出生，並推廣健走運動。

當日活動由舊金山灣區台灣商會主辦、北加 州台灣會館、北加州台灣文化體育協會、北加州聖荷西急難救助協會等組織協辦。僑教中心主任莊雅淑致詞時指出，紀政在體壇展露多年、後又長年投入體育外交與公益，推動全民健走，並且希望世界看見寶島台灣，令人感佩。舊金山台灣商會會長張家豪也說，北加州台灣會館是台灣人的家，大家在台灣會館相聚，並聽紀政分享人生經歷，特別具有意義。

紀政不但是運動員，也是無任所大使、總統府國策顧問，並曾任第一屆第三次至第五次增額立法委員。爆發力強的紀政，在短跑、跨欄、跳高、跳遠等田徑項目都有成績。1968年時，在墨西哥城舉辦的夏季奧林匹克運動會中，紀政晉級女子田徑100公尺決賽，成為第一位晉級奧運會田徑女子100公尺決賽的亞洲選手。在田徑女子80公尺跨欄決賽中，紀政在決賽跑出第三名獲得銅牌，是代表台灣女子運動員在奧運會上奪得的第一面獎牌。

現年78歲的紀政出生於新竹州新竹市牛埔農村，父親名為紀清池，有台灣原住民道卡斯族血統，母親紀王尾則是新埔客家人。由於出生貧寒，紀政一度被送給別人做養女。她在演講中回憶，那時她住在新竹的師範附小附近，因為同年齡的朋友能上學，心中非常羨慕，因此一直希望養母也能送自己上學。可是，到學校之後，才發現需要200元的註冊費，養母認為實在太貴。就因為這200元，她與養母在校門口拉拉扯扯。恰巧新光集團創辦人吳火獅的弟弟吳金虎看到這一幕，瞭解情況後吳金虎大方地為紀政支付了費用，而且還持續了兩年。吳金虎就是她一生中第一位貴人，紀政對吳金虎感恩萬分，「恩重如山，因為他我才沒有成為文盲」。

紀政後來與吳金虎的女兒吳京成為同班同學，不過一度失去聯繫。在紀政成名之後，曾經在報上登「吳京，你在何方」尋找吳京，之後終於與吳家重新聯繫上。吳京現在居住在東岸的費城，吳京的妹妹吳如真則在幾天前紀政於洛杉磯演講時見面。