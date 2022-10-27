慈濟密爾比達義診 30日舉行

北加慈濟將舉行義診，地點在密爾比達。（取自慈濟網站）

北加 州慈濟定期在社區舉辦義診，幫助社區民眾，密爾比達的冬季社區義診將於10月30日（周日）舉行，免費為社區民眾提供牙科、眼科、脊椎科、中醫、內科的基礎診療。

北加慈濟公關林美娟表示，為守護社區居民的身體健康、全面推廣正確的保健常識，慈濟北加州 分會醫療團隊除了固定每周一定期在義診所提供低收入家庭的免費服務外，並且不定期在各不同社區提供社區針對所有民眾的義診服務。慈濟每年在北加州分會密爾比達服務中心舉辦社區義診活動，今年冬季社區義診將30日上午9時至下午3時舉行，地址為175 Dempsey Road, Milpitas, CA 95035，公車可搭乘47路到Dempsey Rd/ S. Park Victoria下車。

慈濟表示，這是慈濟北加州分會第24年舉辦社區義診服務民眾，當天會有20多位專業的醫護人員為灣區 的民眾，不分宗教、種族及收入，提供免費的醫療服務，希望能回饋社會，共創健康社區，歡迎灣區民眾定期做好身體檢查、踴躍參加。

服務項目將包括：量血壓、身高、體重，及多位中醫、西醫、牙科、眼科、整椎科，各科別為大家提供免費醫療諮詢及治療。除了以往牙醫、中西醫、脊椎科、眼科等各科的服務外，當天還有慈濟大愛牙醫醫療車在場服務，讓來參加的民眾，能夠一次享受到多重的資訊和治療。

由於現在還是疫情期間，為了保護民眾及志工的安全，目前慈濟所有的義診活動皆要求看診的民眾預先打電話預約，並且必需提供施打疫苗的證明。需要服務的民眾請在周一到周四的上午10時至下午3時電話（408）964-4560預約。如電話忙線可留下姓名及電話，志工會盡快打電話回去。義診當天民眾需要依照預約的時間前去，並需提供疫苗卡。

林美娟表示，慈濟北加州分會醫療組所有的醫護與行政人員，都是付出無所求的志工，用一顆尊重生命，以人為本的精神，以親切耐心的態度，真誠的愛心和關心，奉獻自己的時間和專業，守護生命守護健康守護愛。也歡迎醫護人員加入義診的行列，為更多需要的人服務，如有疑問或欲知詳情者，可電北加州分會(408) 457-6969，或上網至 www.tcnw.org查詢。