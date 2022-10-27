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聖荷西動物收容所爆滿 愛心組織關注

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖荷西動物收容所的待領養小貓。（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西動物收容所的待領養小貓。（記者陳爍嘉／攝影）

一群居住在聖荷西的愛心人士成立了一個名為「維持我們的庇護所」（Sustain Our Shelters）的倡導組織，希望能解決動物收容所人力短缺，動物過度擁擠的問題，以提升動物的生活水平。

據了解，位於Monterey路的聖荷西市動物收容所（the Animal Care Center）自2004年以來，一直在為聖荷西及附近城市的動物提供庇護所和現場服務。據市動物收容所官網於10月16日提供的數據，該庇護所共有459隻動物，遠超過其理想動物的容量（小於300隻）。其中成年狗有177隻，多出理想容量（100隻）的一倍。

「維持我們的庇護所」組織旨在恢復聖荷西的公共絕育計畫；重新啟動其針對野貓的誘捕-絕育-送歸服務（trap-neuter-release program，簡稱TNR），並將接受流浪動物的服務窗口工作時間延長（目前為每天五小時）。

事實上，由於收容所人員短缺，市動物收容數的誘捕-絕育0送歸服務已於5月暫時停止。

動物服務高級發言人茨贊（Erin Cizan）稱，「我們有 100 多隻狗在等待絕育手術。我們必須先降低這些數字，然後才能向公眾敞開大門」。市收容所目前的容量為 90%，收容所仍然在為所內的動物提供絕育服務，並且收容所還將繼續為生病或受傷的野貓和小貓提供治療，絕育和釋放服務。

動物服務部門經理伊卡爾（ Kiska Icard）表示，聖荷西動物護理中心有一名全職醫療主任和兩名兼職獸醫。但獸醫在全國范圍內都短缺，收容所需要一個擁有註冊獸醫技術人員的團隊來做大批量的手術。

「維持我們的庇護所」發言人馬修斯（Rebekah Davis-Matthews）表示，收容所需要配備齊全的人員，特別是獸醫。收容所有兩個職位已經開放了幾個月，還沒有招到合適的僱員。

據了解，在10月10日至10月16日期間，聖荷西市動物收容所接受了160隻新動物，為64隻動物找到了新主人，將55隻動物送至其他收容所，22隻返還給原主人，並為5隻無主的動物執行了安樂死。

收容所工作人員表示，近年來要求安樂死的寵物主人有所增加。茨贊表示，出現這個現象的部分原因是經濟問題。因為將生病的寵物送到收容所安樂死比送到私人獸醫那里便宜。

截至發稿時，聖荷西「維持我們的庇護所」組織擁有152名成員，他們希望通過幫助矽谷的動物收容所提供支持、照顧和收養服務，提高公眾對動物問題的認識，為動物創造更好的生活。

聖荷西動物收容所的待領養小貓。（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西動物收容所的待領養小貓。（記者陳爍嘉／攝影）

聖荷西 庇護 手術

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