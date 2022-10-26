舊金山社區領袖集會 共商改善公共安全

舊金山社區領袖共同探討改善公共安全之道。(受訪者供圖)

舊金山 市來自基督教、猶太教、穆斯林和其他宗教的領袖，日前在第三浸信教會（Third Baptist）集會，談論應對種族歧視、停止仇視犯罪、暴力犯罪、無家可歸及毒品 等問題。活動由全國有色人種協進會（NAACP）舊金山市分會主席布朗牧師（Amos Brown）發起，亞裔社團華鷹社主席李天壽（Jeffrey Lee）、百人會成員伍宗德（Dennis Wu）、聯邦調查局代表菲爾茨（Jeff Fields）等共同出席。

布朗表示，仇恨犯罪、無家者以及毒品等問題給社會造成不良影響，城市秩序受到影響，很多匪夷所思的事情和犯罪發生。他呼籲非裔 社區應與亞太裔社區團結一致，對抗仇恨犯罪等罪案在社區發生。

伍宗德表示，無論是亞太裔社區還是非裔社區，都應得到公平的待遇和生存安全。大家都是社會的一分子，應盡到每個公民的義務，保持和維護社區安全。

華鷹社主席李天壽感謝布朗牧師以及一行社區領袖；他說，希望舊金山所有社區組織團結起來，不分種族和信仰，不只是要發聲，更要積極行動，維護社區安全。他曾提及自己的家人在街上行走時被襲擊。

他表示，要讓這些傷害和遭遇，變成努力維護社區安全的動力。