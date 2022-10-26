我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

舊金山「更好的市場街」計畫延宕 須還聯邦1500萬

編譯組／舊金山25日電
舊金山未能準時實現市場街計畫，須退還1500萬元聯邦撥款。（Getty Images）
舊金山未能準時實現市場街計畫，須退還1500萬元聯邦撥款。（Getty Images）

舊金山「更好的市場街」(Better Market Street)計畫，將此市區最著名的道路變成行人與單車的天堂，沒有車輛，兩旁植樹，充滿公園情調，但由於相關單位無法在截止日期前達成目標，舊金山市府將被迫償還1500萬元聯邦撥款。

舊金山市府2019年通過「更好的市場街」計畫案時，專家計畫為其充滿歷史情趣的有軌街車興建新鐵路環，服務Muni街車的F路線；隨後工程不斷延後，市府必須歸還一筆2018年的聯邦補助款，總金額高達1500萬元。

非牟利的「市場街軌道」(the Market Street Railway)組織總裁兼執行長勞柏斯切爾(Rick Laubscher)說：「更好的市場街工程是我這一輩子看到最糟糕的建設計畫，我一點也沒有開玩笑。」勞柏斯切爾也是「市場街軌道」計畫的市民諮詢委員會主席。

當聯邦政府撥下補助款時，聯邦眾議院議長裴洛(Nancy Pelosi)表示，這筆聯邦撥款將給美國創新搖籃的灣區帶來摩登便捷的交通系統。根據聯邦撥款規定，舊金山必須於2025年9月以前完成F鐵路環；專家現在已經承認，無法在期限內完成建設F鐵路環。

根據舊金山市交通局委員會內部文件，市交通局已降低F鐵路環的工程重要性，目前這項工程已不再列為市府第二階段開發計畫。

舊金山社區領導曾一度宣揚「更好的市場街」將會全面更新這條舊金山最重要的道路，提高民眾在市場街騎單車的興致，全面改變社區情趣。新冠疫情爆發之後，「更好的市場街」計畫逐漸不再引人注目。全部計畫案總工程費原估計高達6億元，主要開發重點為重新設計市場街從Embarcadero大道到Octavia大道的路段，全長2.2哩。

「更好的市場街」第一階段工程計畫將於明年元月開工，由於疫情關係，比原先計畫延後許多，全部工程包括市場街從第五街到第八街的路段，除了重新鋪設十字路口與行人穿越道外，另將安裝最新穎的交通訊號燈，更新目前街道兩旁的樹木。

專家表示，「更好的市場街」計畫不包含F鐵路環在內是舊金山計畫設計程序產生的問題。這個雙方向的鐵路環主要功能在於增加Embarcardero到漁人碼頭之間的街車，吸引更多遊客。

舊金山 疫情 灣區

上一則

家暴警示月 舊金山市長布里德挺受害者

下一則

2華婦舊金山日落區路口車禍 1死1傷 市議員譴責

延伸閱讀

舊金山日落區老人遭致命車禍一死一傷 市議員譴責

舊金山日落區老人遭致命車禍一死一傷 市議員譴責
舊金山米慎灣又一新公園開放 周邊居民受益

舊金山米慎灣又一新公園開放 周邊居民受益
新英格蘭搭火車賞秋葉 把握最後機會

新英格蘭搭火車賞秋葉 把握最後機會
不只晶片 共和黨眾議員促審查中國在美交易

不只晶片 共和黨眾議員促審查中國在美交易
改善金山公共安全 布里德：增加警力擴大社區巡邏

改善金山公共安全 布里德：增加警力擴大社區巡邏

熱門新聞

Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

2022-10-23 14:49
76歲的法耶揮舞拐杖，和寵物狗阻止一起家門口的搶劫。（電視截圖）

70歲鄰居遇搶… 76歲婆婆聯手愛犬 揮杖嚇退劫匪

2022-10-25 14:46
屋崙華埠居民Linda此前在市民會議上，向地檢官員講述女兒悲慘經歷。（市民供圖）

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

2022-10-24 00:23
好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
美國主要城市月度帳單，聖荷西為最昂貴。 （美聯社）

全美50大城市家庭月付帳單 聖荷西最昂貴

2022-10-24 14:56

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝