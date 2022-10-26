舊金山「更好的市場街」計畫延宕 須還聯邦1500萬

舊金山未能準時實現市場街計畫，須退還1500萬元聯邦撥款。（Getty Images）

舊金山 「更好的市場街」(Better Market Street)計畫，將此市區最著名的道路變成行人與單車的天堂，沒有車輛，兩旁植樹，充滿公園情調，但由於相關單位無法在截止日期前達成目標，舊金山市府將被迫償還1500萬元聯邦撥款。

舊金山市府2019年通過「更好的市場街」計畫案時，專家計畫為其充滿歷史情趣的有軌街車興建新鐵路環，服務Muni街車的F路線；隨後工程不斷延後，市府必須歸還一筆2018年的聯邦補助款，總金額高達1500萬元。

非牟利的「市場街軌道」(the Market Street Railway)組織總裁兼執行長勞柏斯切爾(Rick Laubscher)說：「更好的市場街工程是我這一輩子看到最糟糕的建設計畫，我一點也沒有開玩笑。」勞柏斯切爾也是「市場街軌道」計畫的市民諮詢委員會主席。

當聯邦政府撥下補助款時，聯邦眾議院議長裴洛(Nancy Pelosi)表示，這筆聯邦撥款將給美國創新搖籃的灣區 帶來摩登便捷的交通系統。根據聯邦撥款規定，舊金山必須於2025年9月以前完成F鐵路環；專家現在已經承認，無法在期限內完成建設F鐵路環。

根據舊金山市交通局委員會內部文件，市交通局已降低F鐵路環的工程重要性，目前這項工程已不再列為市府第二階段開發計畫。

舊金山社區領導曾一度宣揚「更好的市場街」將會全面更新這條舊金山最重要的道路，提高民眾在市場街騎單車的興致，全面改變社區情趣。新冠疫情 爆發之後，「更好的市場街」計畫逐漸不再引人注目。全部計畫案總工程費原估計高達6億元，主要開發重點為重新設計市場街從Embarcadero大道到Octavia大道的路段，全長2.2哩。

「更好的市場街」第一階段工程計畫將於明年元月開工，由於疫情關係，比原先計畫延後許多，全部工程包括市場街從第五街到第八街的路段，除了重新鋪設十字路口與行人穿越道外，另將安裝最新穎的交通訊號燈，更新目前街道兩旁的樹木。

專家表示，「更好的市場街」計畫不包含F鐵路環在內是舊金山計畫設計程序產生的問題。這個雙方向的鐵路環主要功能在於增加Embarcardero到漁人碼頭之間的街車，吸引更多遊客。