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K-5以下學生安全上學計畫 27日開線上社區會議

記者王子涵／舊金山報導
縣交通局交通計畫員朗與市議員馬兆明(右)，介紹安全上學計畫。（記者王子涵／攝影）
縣交通局交通計畫員朗與市議員馬兆明(右)，介紹安全上學計畫。（記者王子涵／攝影）

舊金山縣交通局（SFCTA）與市議員馬兆明（Gordon Mar）25日在市府就安全上學計畫（School Access Plan）公布第一輪調查結果，表示將繼續傾聽公眾意見。

縣交通局交通計畫員朗（David Long）表示，該計畫是面向全市幼兒園至K-5的學生，除豐富交通方式、保證學生交通安全，還將達成減少溫室氣體排放，減少學校附近空氣污染的氣候目標。

縣交通局計畫擴大教育局的校車服務，並新增小型校車巴士、拼車協調員、電動自行車租借中心等。

根據研究表明，57%的受調查家長會開車送學生上學，70%的家長會接學生放學回家。交通局估計，由此全市每天可產生6萬至8萬哩的路程，而恢復到疫情前的水平，將會達到9萬哩的水平。研究結果還顯示，汽車排氣在學校周圍造成嚴重的空氣污染。

馬兆明了解到，家長和監護人面臨著挑戰；「安全、便捷的交通選擇十分有限，同時家長們還面臨著上班的壓力。」馬兆明說，「通過安全上學計畫，我們將結合所有建議，給予家長和監護人更可靠的交通選擇。」

馬兆明舉例道，日落區的A.P. Giannini中學與日落區小學（Sunset Elementary School）相鄰，共有1600名學生，在上下學期間交通極其堵塞，車流量緩慢，社區在擔心可能發生的安全事故及隱患。他強調，他會繼續與縣交通局及教育局合作，向家長提供不同的交通方式，保證學生安全上下學。

家長可通過填寫線上調查的方式提出意見，或可參加27日晚6時的線上社區會議。該計畫預計將在明年春天向交通局委員會提交最終方案。

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