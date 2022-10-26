我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

2華婦舊金山日落區路口車禍 1死1傷 市議員譴責

記者王子涵／舊金山報導
事發路段位於24街夾Santiago街。（谷歌地圖截圖）
事發路段位於24街夾Santiago街。（谷歌地圖截圖）

舊金山警方日昨表示，兩名女性在穿行日落區24街夾Santiago街路口時，遭車輛撞擊，造成一死一重傷。本年度，舊金山已有28人死於交通事故。

第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）25日表示，兩名受害者均為華裔長者，雙方為很好的朋友。他已經與受害者家庭取得聯繫，幫助其度過難關。他在推特上表示，「我十分心痛並憤怒，一名行人死於這場事故。」

馬兆明表示，肇事者開車從Santiago街東面行駛過來，在限速25哩每小時的社區道路上，超速行駛約60哩每小時，並沒有在停車標誌前停下，導致其中一名老人被撞死。

他說：「我明白因交通暴力失去家人的滋味，沒有人應該經歷這一切；我的心與受害人的家人同在。」馬兆明隨後呼籲大家關注街道安全。

「我們需要交通局快速行動起來，做出更多努力讓汽車減速，設計更安全的街道。」他強調，「我們需要警局不要再尋找理由，站出來捍衛交通法。我們需要所有人在駕駛汽車時明白超速可以致人死亡，魯莽駕駛導致另一條生命離開了我們，這本是可以被阻止的，這是不可推脫責任的。」

肇事司機在事發後留在現場，並配合警方的調查，隨後被送往醫院。不清楚肇事者是否受到酒精等藥物作用影響，警方尚未逮捕他；「他顯然在魯莽駕駛。」馬兆明表示，事發路段為上坡的末段，以這個速度行駛，汽車有可能會飛離地面。

路口為一個四向停車路口，位於林肯高中旁邊，學生上學的安全也是馬兆明關心的重點之一；「每天有數百名學生路過這裡上學，這是一個巨大的隱患。」馬兆明說，「我會起草更多確保交通安全和行人安全的法案，尤其是在學校和老年中心附近。」

舊金山在2014年推出「零死亡願景」（Vision Zero），以加強道路安全教育、執法、交通標誌再設計等，希望在10年內消除本市交通致死的案例。但2022年卻達到了計畫推出以來死亡人數的新高。

舊金山 汽車 教育

上一則

舊金山「更好的市場街」計畫延宕 須還聯邦1500萬

下一則

華人超市早有賣石斑魚 常搶購一空

延伸閱讀

舊金山日落區老人遭致命車禍一死一傷 市議員譴責

舊金山日落區老人遭致命車禍一死一傷 市議員譴責
舊金山米慎灣又一新公園開放 周邊居民受益

舊金山米慎灣又一新公園開放 周邊居民受益
改善金山公共安全 布里德：增加警力擴大社區巡邏

改善金山公共安全 布里德：增加警力擴大社區巡邏
金山空置辦公空間2710萬平方呎 約20棟Salesforce大樓

金山空置辦公空間2710萬平方呎 約20棟Salesforce大樓
J提案要求甘迺迪大道永久無車化 訪問1萬人 70%支持

J提案要求甘迺迪大道永久無車化 訪問1萬人 70%支持

熱門新聞

Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

2022-10-23 14:49
76歲的法耶揮舞拐杖，和寵物狗阻止一起家門口的搶劫。（電視截圖）

70歲鄰居遇搶… 76歲婆婆聯手愛犬 揮杖嚇退劫匪

2022-10-25 14:46
屋崙華埠居民Linda此前在市民會議上，向地檢官員講述女兒悲慘經歷。（市民供圖）

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

2022-10-24 00:23
好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
美國主要城市月度帳單，聖荷西為最昂貴。 （美聯社）

全美50大城市家庭月付帳單 聖荷西最昂貴

2022-10-24 14:56

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝