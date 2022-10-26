2華婦舊金山日落區路口車禍 1死1傷 市議員譴責

事發路段位於24街夾Santiago街。（谷歌地圖截圖）

舊金山 警方日昨表示，兩名女性在穿行日落區24街夾Santiago街路口時，遭車輛撞擊，造成一死一重傷。本年度，舊金山已有28人死於交通事故。

第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）25日表示，兩名受害者均為華裔長者，雙方為很好的朋友。他已經與受害者家庭取得聯繫，幫助其度過難關。他在推特上表示，「我十分心痛並憤怒，一名行人死於這場事故。」

馬兆明表示，肇事者開車從Santiago街東面行駛過來，在限速25哩每小時的社區道路上，超速行駛約60哩每小時，並沒有在停車標誌前停下，導致其中一名老人被撞死。

他說：「我明白因交通暴力失去家人的滋味，沒有人應該經歷這一切；我的心與受害人的家人同在。」馬兆明隨後呼籲大家關注街道安全。

「我們需要交通局快速行動起來，做出更多努力讓汽車 減速，設計更安全的街道。」他強調，「我們需要警局不要再尋找理由，站出來捍衛交通法。我們需要所有人在駕駛汽車時明白超速可以致人死亡，魯莽駕駛導致另一條生命離開了我們，這本是可以被阻止的，這是不可推脫責任的。」

肇事司機在事發後留在現場，並配合警方的調查，隨後被送往醫院。不清楚肇事者是否受到酒精等藥物作用影響，警方尚未逮捕他；「他顯然在魯莽駕駛。」馬兆明表示，事發路段為上坡的末段，以這個速度行駛，汽車有可能會飛離地面。

路口為一個四向停車路口，位於林肯高中旁邊，學生上學的安全也是馬兆明關心的重點之一；「每天有數百名學生路過這裡上學，這是一個巨大的隱患。」馬兆明說，「我會起草更多確保交通安全和行人安全的法案，尤其是在學校和老年中心附近。」

舊金山在2014年推出「零死亡願景」（Vision Zero），以加強道路安全教育 、執法、交通標誌再設計等，希望在10年內消除本市交通致死的案例。但2022年卻達到了計畫推出以來死亡人數的新高。