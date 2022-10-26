家暴警示月 舊金山市長布里德挺受害者

布里德感謝社區組織對家庭暴力受害者的支持，並強調建立庇護所的重要性。（記者王子涵／攝影）

10月為全國家庭暴力警示月。25日中午，舊金山 市長布里德（London Breed）與多名民選官員及支持者，在市府門前舉辦慶祝活動。

市議員司嘉怡（Catherine Stefani）表示，家庭暴力警示月起始於1987年10月，目的是提高民眾對於家庭暴力的關注。根據全國家庭暴力聯盟的統計，每分鐘就有20人遭受身體上的家庭暴力及虐待，「舊金山也不能倖免。」司嘉怡說。

根據調查，舊金山在2020年有超過7000起家庭暴力的報警電話，在疫情 期間報案數量增加近40%，限制令增加166%；「鑑於低報案率、疫情導致的雇員緊缺，以及較低的媒體曝光，家庭暴力的實際情況更加嚴重。」司嘉怡說。

她強調，槍枝暴力和家庭暴力是一個致命的組合。「槍枝的出現，導致女性受害人致死的概率提升五倍，出現人員死亡的概率提升12倍。」司嘉怡說，「這是無法讓人忍受的。」

布里德感謝社區組織對受害者的支持，並強調建立受害者庇護 所的重要性。「全美約有1000萬人是家庭暴力的受害者。我們要確保這些受到傷害的母親和孩子出來後，有安全的地方居住，不必生活在恐懼當中。」布里德說。

地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，她小時候曾目睹家庭暴力，明白生活在恐懼中的感覺。她說，地檢處不僅會加強起訴，更會強力支持受害者；「但女性無法達成經濟獨立時，她們會通常會無力離開施暴的男性，我們必須確保她們可以繼續生活，養活她們的孩子。」謝安宜說。