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安蒂奧克市長遭重拳擊胸 受驚嚇幸未重傷

記者劉先進／安蒂奧克報導
康曲柯士達縣的安蒂奧克市長索普（Lamar Thorpe）25日在離開安蒂奧克商會2022年經濟情況午餐會時，被一名男子襲擊。（取自市府官網）
康曲柯士達縣的安蒂奧克市長索普（Lamar Thorpe）25日在離開安蒂奧克商會2022年經濟情況午餐會時，被一名男子襲擊。（取自市府官網）

康曲柯士達縣的安蒂奧克（Antioch）市長索普（Lamar Thorpe）25日在離開安蒂奧克商會2022年經濟情況午餐會時，被一名男子一拳打中胸部。男子試圖繼續毆打，被旁觀者阻止。他受到驚嚇，但沒有嚴重受傷。有目擊者認出了男子，並向警方報告。

安蒂奧克發言人博尼利亞（Rolando Bonilla）說，索普在離開一個商會活動時，一名男子與他對峙，並在他的胸部打了一拳。在場的市議員沃克（Tamisha Torres-Walker）制止了這場爭吵。毆打索普的男子逃離了現場。目擊者認出了該男子，並向警方描述了他的情況。警方可能將逮捕襲擊者。

KRON4電視台的報導說，當時安蒂奧克商會在舉行2022年經濟情況午餐會。活動地點是安蒂奧克高爾夫球場和活動中心，位於高爾夫球場路4800號。警方已與索普談話，並正在編寫一份警方報告。

官網簡介說，索普是安蒂奧克的第41任市長。曾在市議會任職，在2016年至2018年期間，擔任副市長。他是安蒂奧克第二個非裔市長，畢業於喬治華盛頓大學，曾是一名美國海軍退伍軍人。他的執政理念側重於提高安蒂奧克的生活品質，並提高城市形象。索普在擔任市長期間頗有爭議。3月19日，他在680公路上酒後駕車被捕。他還面臨性騷擾的指控，但在康縣達成庭外和解。

索普就此事發表聲明說，「我可以確認，關於我今天在一個活動中被打的報導是真實的。在安蒂奧克商會舉辦的午餐會上發表演講後，一位年過半百的白人男子，主動向我走來。當他明顯是在尋求對抗時，我請他離開。當我試圖走開時，男子對著我的胸部打了一拳，並試圖第二次毆打，但由於旁觀者介入幫助，他沒能打中我。」

他說：「雖然受到驚嚇，但我現在情況良好。 暴力在公共討論中絕對沒有一席之地，永遠不會被容忍。我希望這個人被逮捕並被起訴。 我想感謝那些介入的旁觀者，他們冒著自己的安全風險來幫忙。我永遠不會忘記他們的善意和支持。我將出席今晚安蒂奧克市議會的定期會議。」

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