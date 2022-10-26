豪車埋阿賽頓後院詐保？ 檢方：沒那麼簡單

聖馬刁縣地檢長懷疑，阿賽頓豪宅前華裔屋主劉強尼在後院埋車不只為了詐領保險金這麼簡單。（電視新聞截圖）

警方上周在阿賽頓（Atherton）一座占地1萬2000平方呎的豪宅後院挖出一部賓士汽車 後，一名鄰居懷疑，會不會是前屋主為了詐領保險 金所為，因為前屋主多年前曾將他價值上百萬元的遊艇沉入金門大橋附近海域中詐領保險金。

這位鄰居可能是對的。聖馬刁縣地檢長韋格史塔夫（Steve Wagstaffe）表示，阿賽頓這座豪宅的前華裔屋主劉強尼（Johnny Bocktune Lew，音譯）過去有謀殺和詐欺前科，他1992年向警方報案，指他的座車在史丹福購物中心被竊，後來領到8萬7000元的保險理賠金。韋格史塔夫指出，這部敞篷賓士車幾乎是全新的。

然而，這無法解釋為何賓士車被拖離豪宅現場後，尋屍犬（cadaver dog）仍能聞到人類血液或骸骨的味道，儘管調查人員並沒有發現任何人類遺骸。那麼，這些味道背後是什麼？

韋格史塔夫說：「如果我們的調查人員給不出答案，那會非常令人失望。犯罪實驗室將是破案關鍵。」

韋格史塔夫表示，被埋在地下的賓士車具備了所有犯罪小說 元素。他說：「如果說這本小說一共有15章，我們現在只讀到兩章，但我不知道我們有沒有辦法讀到其他章節。」

這起賓士車被埋在豪宅後院的事件現在成了國際新聞，吸引大批記者和人群前來這個有許多高科技精英和體育傳奇人物居住的富裕小鎮一探究竟。

韋格史塔夫指出，劉強尼2014年賣出這座豪宅，2015年在華盛頓州去世，享年77歲，他自1990年代後期沉遊艇計畫失敗後，沒有再涉及其他案件。

阿賽頓警方和聖馬刁縣調查人員周末已傳電子郵件給韋格史塔夫，表示將終止調查，但韋格史塔夫不願放棄。他說：「他們說，人都死了，沒有什麼好查的了。但我不同意。」

韋格史塔夫指出，一隻尋屍犬可能犯錯，但那麼多隻尋屍犬都聞到味道，這就很不尋常。他說：「我期待是否能在汽車周圍或混凝土中發現任何DNA或類似的東西。」

韋格史塔夫表示，沒有找到屍體並不代表沒有犯罪，而且，埋車詐領保險金也沒有道理。他指出，這部賓士車買不到一年，劉強尼領到的理賠金和他買車支付的錢差不多，這對他有什麼好處？除非他是以不法的方式買下這部車。」

韋格史塔夫說：「因此我認為，他可能殺了人並處理了屍體。只是，他為何不把車扔到別的地方？這很奇怪。」