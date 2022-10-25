勇士替補迪文森佐扭傷腿筋 至少缺席3場

替補後衛迪文森佐（右）在對陣國王比賽中進攻。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 23日晚以130比125險勝沙加緬度國王，替補後衛迪文森佐(Donte DiVincenzo)在防守對手萊爾斯(Trey Lyles)三分時試圖封蓋，不幸扭傷腿筋。教頭柯爾說，雖然傷勢較輕，但迪文森佐將無法參加25日與鳳凰城太陽隊的對決。柯爾24日說，迪文森佐將在一周內接受評估。這意味著他將至少缺席三場比賽。

在NBA 征戰五個賽季的迪文森佐，休賽期與勇士簽訂了一份為期兩年、價值930萬的合同。以填補奪冠關鍵替補球員佩頓（Gary Payton）遠走波特 蘭拓荒者的空缺。賽季前兩場比賽，他場均5.5分，對陣國王受傷前，入帳4分1助攻。

柯爾說，迪文森佐將在一周內接受傷勢評估。這意味著至少缺席三場比賽。考慮到勇士25日客場對太陽，27日主場迎戰邁阿密熱，從29日開始，就有一波東海岸五連客，分別面對夏洛特黃蜂、底特律活塞、熱火、奧蘭多魔術和紐奧爾良鵜鶘。他復出的時間可能待定。在他缺席的情況下，雙向合同後衛傑羅姆（Ty Jerome）將積極參加比賽。柯爾表示，球隊將繼續研究不同的組合和不同的陣容，不得不進行調整。

勇士在10月4日和傑羅姆簽約，當時他的訓練營合同變成成雙向合同。在兩場季前賽中，他場均4.0分和1.5次助攻。作為一名三年的NBA老兵，他職業生涯場均17.1分鐘，得到7.1分，2.4次助攻，1.9個籃板，在太陽隊和奧克拉荷馬城雷霆征戰112場比賽。替補年輕球員穆迪（Moses Moody）表示，在休息日，一直在和傑羅姆打球，進行3對3的比賽拼搶，「他能得分，比賽中手感很好，可以投籃並為他人創造機會。」

隨著迪文森佐的缺席，穆迪也可能會增加上場時間。而核心湯普森此前有上場時間限制，但隨著狀態逐漸恢復，每場比賽的上場時間都在增加。25日對陣太陽，他的上場時間可能也會更接近首發。