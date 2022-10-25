英國新首相蘇納克是史丹福校友 求學時認識妻子墨提

蘇納克（左）和妻子墨提育有兩名女兒。（Getty Images）

英國 前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）24日成為執政黨保守黨黨魁和英國新首相，他和灣區的淵源可追溯回他的求學時代。

根據史丹福大學 網站資料顯示，蘇納克從牛津大學畢業後，前往史丹福商學院就讀碩士班，2006年畢業取得工商管理碩士學位。

英國新首相蘇納克是史丹福大學碩士。（Getty Images）

蘇納克就讀史丹福大學期間，認識了他的時裝設計師妻子墨提（Akshata Murthy），墨提的父親是人稱「印度 比爾蓋茲」的納拉雅那‧墨提（NR Narayana Murthy）。

根據衛報（Guardian）報導，墨提在加州有她的人脈。

墨提原本在洛杉磯近郊的克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）主修經濟學和法語，後來進入史丹福大學就讀，在史丹福創立了自己的同名時裝品牌。

墨提的網站表示，2006年與丈夫一起獲得史丹福大學商學院學位後，墨提搬到舊金山居住，從事行銷和金融工作，然後在2009年底投身她創立的時尚品牌。墨提和蘇納克育有兩名女兒。

根據傅爾布萊特計畫（Fulbright scholarship）網站，作為來自英國的國際學生，蘇納克2004年就讀史丹福大學時曾獲傅爾布萊特獎學金。

蘇納克夫婦2013年曾捐款給史丹福大學商學院，提供獎學金給研究生。當時報導蘇納克夫婦捐款的新聞稿表示，他們「送出一份慷慨的禮物」，但沒有說明具體捐款金額。

將接替特拉斯（Liz Truss）成為英國新首相的蘇納克出生於英格蘭南部，他是英國第一位少數族裔首相，父母皆是印度裔。從史丹福大學畢業後不到十年，蘇納克2015年當選代表北約克郡（North Yorkshire）的國會議員，2020年出任財政大臣。