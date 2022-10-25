人事糾紛 Boba Guys遭員工、社群媒體抵制

舊金山知名珍珠奶茶店Boba Guys，面對員工憤怒和社群媒體抵制。（取自推特）

始於舊金山 的知名奶茶連鎖店Boba Guys因使用有機牛奶、茶葉和自製糖漿製作的飲料而受到追捧。但是，該連鎖店位於舊金山米慎區（Mission District）的旗艦店目前暫時關閉，至少有一名工人被解雇，還有幾名工人不知他們是否還有工作，Boba Guys的管理層在社交媒體上受到抨擊。這全因一些員工反對減少工作時間，開始談論組建工會，並張貼了批評管理層的標誌。

Boba Guys創立於2011年，是創始人周國忠（Andrew Chau）和陳斌（Bin Chen，音譯）的簡易店，當時這種以耐嚼的珍珠為特色的冰鎮茶飲，在美國大部分地區仍是一種新奇的飲料。他們的第一家實體店於2013年開業，目前該連鎖店在舊金山、洛杉磯和紐約有24家分店。

周說，該公司不對人事問題發表評論。「我們知道我們在舊金山的一些零售團隊成員所表達的擔憂，我們尊重員工組織或參與集體談判的權利，」周在Instagram中說。

經過一個繁忙的夏季，10月來臨時，員工們號稱被通知該店全面大幅削減工時，減少開店和關店的時間，且每班工作的人也減少了。一位名叫帕雷德斯（Ashley Paredes）的員工說，她的工作時間從每周五天半被削減到每天三小時。22歲的員工烏爾索（Madeline Urso）說：「這引發了團隊的困惑、沮喪和憤怒。」

幾名工人說，他們在10月16日開會，向周和其他管理層成員發泄他們的挫折感。工人們說，管理層對他們的關切沒有反應。第二天，烏爾索在公司的內部Slack通信系統中，發布了一個關於失業資源和工會基本知識的網路連結。10月18日，烏爾索收到了一份紀律處分通知，繼而被解雇。在10月19日發給員工的一封電子郵件中，Boba Guys表示，在人員問題得到解決之前，公司將暫時關閉傳教區的分店。

之後Boba Guys在各地的分店員工紛紛表示聲援，結果有的被無薪停職，「等待調查」，並被告知不要進入任何Boba Guys店。眾前雇員在社交媒體的文章引發了極大的憤怒，尤其在推特上，該公司因此鎖定了自己的帳戶。

這並不是Boba Guys管理層第一次受到審視。2020年，工人們聲稱經理們對非裔和西語裔員工有種族歧視 和微詞，在處理種族主義 顧客方面有問題，一名經理曾被解雇。