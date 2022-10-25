70歲鄰居遇搶… 76歲婆婆聯手愛犬 揮杖嚇退劫匪

76歲的法耶揮舞拐杖，和寵物狗阻止一起家門口的搶劫。（電視截圖）

罪案頻發的北加屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭 ）日前發生一起老人見義勇為、阻止70歲鄰居被搶劫的事件。當天下午，有劫匪從車內出來，搶劫老人的錢包，將其拖拽在地，76歲的非裔長者法耶（Miss Faye）見狀，揮舞拐杖跑出來，並叫自己的德國牧羊犬Troy幫忙，讓賊人跳上車落荒而跑。

歹徒搶劫沒有得手，鄰居幸運只受輕傷；法耶甚至甩出拐杖，打中劫匪車輛。她事後調侃，「從未想過害怕，因為我是個瘋子。」

76歲的法耶揮舞拐杖，和寵物狗阻止了一起家門口的搶劫。（電視截圖）

ABC 7知名亞裔 記者Dion Lim報導說，法耶門口的Ring監控視頻拍下驚險一幕。10月12日下午，法耶看到一輛車在街上兜來兜去，她當時以為是網約車。接著，車子停下，一個年輕人跳出來搶劫法耶的70多歲的鄰居。

76歲的法耶揮舞拐杖，和寵物狗阻止了一起家門口的搶劫。（電視截圖）

視頻顯示，深色車輛停在路中，劫匪從駕駛座上出來拽住受害者的錢包；老人被拖拽在地，劫匪凶殘使勁拉住，雙方拉扯數次。受害者坐在地上，背對著劫匪，被拖到離車門越來越近，但抓住錢包不鬆手。

這時，法耶打開家門口的鐵門快步跑出來，拿著一根拐杖揮舞，同時大叫著自己的德牧Troy幫忙，並出聲嚇阻，德牧也即時跟上來。劫匪見狀，跳上車逃走。法耶一度擲出手杖，砸中劫匪車，最終，搶劫未遂，鄰居的錢包沒被奪走。

視頻顯示，歹徒離開後，受害老人還在地上整理好錢包，德牧Troy走過來聞了聞，法耶緩步走到鏡頭遠處，鎮定的撿起拐杖；隨後，法耶走過去扶起鄰居。視頻中可以看到法耶疑似行動不便，但還是在危急關頭衝出去見義勇為。

法耶接受採訪時表示，如果膝蓋沒受傷，應該會更快出去阻止犯罪。她笑著說，從未想過害怕：「恐懼從未在我的腦海中出現過，我想我是個瘋子。我不知道（為什麼會出手），這是我的天性。我會做一些事情，幾個小時後才會困擾我。」

屋崙警局此前多次透過媒體表示，不鼓勵人們干涉正在發生的犯罪，因為容易出現意想不到的風險。對於可能發生糟糕的情況，法耶對此心存感激；她說，「我只是試著做個好鄰居，希望大家留意鄰居和周圍的環境，甚至個人四周的情況。因為最近發生太多事情。不僅僅是在屋崙，而是在全世界。」

搶劫中的受害者只是有點瘀傷，並無大礙。見義勇為後，鄰居們將法耶成為英雄，送上餡餅等食物表達謝意。屋崙警方表示，正在調查此事，並呼籲任何知情者站出來報警，幫助抓獲嫌犯。