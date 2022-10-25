阿賽頓豪宅出土汽車 未發現遺骸 無可疑之處

警方24日表示，被埋在矽谷阿賽頓豪宅地底下30年的汽車並未發現人類遺骸。（美聯社）

當局24日表示，經過徹底挖掘和檢查，一輛日前被發現埋在矽谷 阿賽頓（Atherton）一座豪宅後院的汽車 並未發現任何人類遺骸。

上周，園丁在這座阿賽頓豪宅後院中，發現一輛敞篷賓士汽車被埋在地下，車內塞滿未使用過的混凝土。阿賽頓警方在聲明中表示，警犬在三個不同的地點發出可能有人類遺骸的微弱訊號。

警方22日將這輛賓士汽車拖到聖馬刁縣犯罪實驗室（San Mateo County Crime Lab）進一步檢查和處理，23日再使用透地雷達檢查豪宅現場，但沒有發現任何異常或可疑之處，也沒有發現人類遺骸。警方說：「我們的現場調查已經結束。」

警方並未透露這輛賓士車的車主是誰，也沒有猜測是誰將這輛車埋在豪宅後院中。報導指出，根據紀錄，這輛車於1992年9月在阿賽頓附近的巴洛阿圖被竊。

調查人員認為，這輛車應該是在1990年代被埋入豪宅後院4呎到5呎深的地下。當局不願透露這輛車是否登記在興建這棟豪宅的前屋主劉強尼（Johnny Lew，音譯）名下，只表示這輛車的車主應該已經過世，但他們正在等待車管局（DMV）做進一步確認。

灣區KRON電視台24日指出，這輛車的車牌號碼是客製化的，包括「LEW」三個字母。

劉強尼2014年賣掉阿賽頓這座豪宅，2015年在華盛頓州去世。他在1990年代後期曾因為雇用他人將他一艘價值120萬元的遊艇沉入金門大橋以西的公海海域以詐騙保險 金被捕。

阿賽頓警局局長麥考利（Steven McCulley）24日表示，他們認為保險詐欺是可能的動機，否則為何會有人將一輛汽車埋進矽谷豪宅院子地底下，但因為調查還在進行，他無法做進一步評論。

劉強尼有多項犯罪和暴力前科。法院文件顯示，他於1960年代在洛杉磯槍殺21歲的前女友被判二級謀殺，罪名成立，但加州最高法院於1968年撤銷定罪將他釋放，理由是審判中有未經證實的證據被提出。紀錄還顯示，劉強尼1977年在洛杉磯被判兩項謀殺未遂罪，罪名成立，被判入獄三年。