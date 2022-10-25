「華人特殊兒童之友會」辦籌款會

華人特殊兒童之友會將辦籌款會，打造另一個夢想中心。（胡立民提供）

在社區服務多年的華人 特殊兒童之友會（Friends of Children with Special Needs，簡稱FCSN）宣布，將正在佛利蒙建設另一個夢想中心。華人特殊兒童之友會創辦人之一、也是此次募款主席胡立民指出，新的夢想中心預計明年施工，並在2024年為更多有特殊需要的個人與家庭服務。

華人特殊兒童之友是1996年由10個美國華裔家庭創立的非營利組織，使命是幫助有特殊需要的兒童和成人及其家人。2006年時，華人特殊兒童之友完成了最初的夢想項目，並在佛利蒙建立了現在的「Chenming and Margaret Hu Center」夢想中心 。2017年時，華人特殊兒童之友在聖荷西建立了第二個中心。目前華人特殊兒童之友擁有1000 多個家庭會員和120名員工，爲500多名有特殊需要的成人和兒童提供服務。

華人特殊兒童之友指出，根據美國疾病控制與預防中心的數據顯示，在2000年時，每150個新生嬰兒就會有一位患自閉症；到了2018年，已經升到了每44個新生嬰兒就會有一位患自閉症。華人特殊兒童之友本著服務特殊需要人士的初衷，決定繼續擴大服務，「我們的想法是找到一個足夠大的空間，讓它成為我們未來的總部，並滿足我們未來十年的需求。去年夏天，華人特殊兒童之友收購了位於佛利蒙Osgood Road 42080號的房產。該位置靠近Irvington市中心和未來的捷運（BART）站。」

華人特殊兒童之友介紹，該物業包括一棟6000平方英尺的1層建築和相鄰的1萬2000平方英尺的2層建築，兩座建築非常適合作為教育設施、辦公室和社區中心的用途。為了對建築物進行改造，華人特殊兒童之友董事會於去年夏天組建了一個設計團隊，目前正在與T Square Consulting Group進行改造設計，預計2022年底獲得建築許可，2023年第一季度開始施工。建成後，將在2024年以Osgood中心作為總部，並能夠爲有特殊需要的個人及其家人提供更多的項目和服務。

胡立民表示，今年的籌款晚會將在11月5日在敦城順豐酒家舉行，參加費用為200元。他說，由於今年物價大漲，新夢想中心的改造費用也大幅超過預期，因此更希望善心人士踊躍參加籌款晚會，一起幫助特殊需要者。晚會準備了蘋果手機 、蘋果手錶等抽獎禮品，購買抽獎彩票者皆有機會獲得。詳情請上網站fcsn1996.org了解籌款晚會。