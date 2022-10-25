硅谷亞洲藝術中心「花鳥畫」展 名家齊聚

嶺南派宗師趙少昂80歲時力作「柳鳴」。（舒建華提供）

硅谷亞洲藝術中心10月15日起至11月2日間舉辦「六華五彩：18-20世紀花鳥畫」展，展出近300年來花鳥畫名家作品50多幅，包括陳撰、朱霞、王禮、沙馥、黃鉞、任伯年、李慈銘、徐悲鸿、張大千、趙少昂、汪亞塵、丁衍庸、張書旂、張大壯、秦清曾、吳芾、沈耀初、鄭月波、王昌杰、劉業昭、趙松年、高絡園、高逸鴻、傅狷夫、侯北人、歐豪年、簡國藩、陳雋甫、邵幼軒、張葆蘿、孫家勤、劉如桐、蔣雲仲、劉惠如、江文湛、侯鎮庭、喬木、陳雲君、舒家鼎、莊中亮、劉國偉、金大蓬等人的作品。

這次展出名家之一的陳撰是浙江寧波鄞縣人，18世紀中葉活躍於揚州，向來用筆精雅，此次作品「桃花金魚」為絹本立軸。王禮是海上畫派之前驅，所作花鳥冊頁12開，有追摹揚州八怪高鳳翰、李方膺之作，也有濃郁時代氣息的田園生態之作，當時傳入中國的美洲農作物玉米也入畫。沙馥則是19世紀初海上創始人之一，本次展出「荷花瓜蔬圖」是他去世之年的畫作。任伯年是海上畫派領袖，也是近代花鳥畫開山大師，「瓜架仰視圖」是他早年初到上海立足時精工之作。李慈銘也是晚清名士，而徐悲鴻服膺任伯年，1943年所作猫圖，非常著名。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華表示：「優秀的花鳥畫不僅即情即景，生香活色，而且有濃郁的時代氣息。此次展覽有陳撰、朱霞合作的桃花金魚。陳撰是清中期名家，在揚州八怪群中，不算拔尖。乾隆丁卯是1747年，正是所謂康乾盛世，畫家用白，顏值很高，上等蛤粉，珍珠粉也上。到了清季，海上畫派拔尖名家沙馥，用的是廉價的鉛粉，畫是1906年，他去世之年的，早已經褪色返鉛了，可知國勢。」

另外，張大千作於旅居卡梅爾時的「蘭竹雙清」是他贈知交鄭月波的作品。趙少昂的「柳鳴」則作於1984年，是大成期之作，跋詩上說到：「柳花如雪滿春城，始聽東風第一聲。夢里江南舊時路，陽關煙雨未分明。」趙少昂的門下英才輩出，歐豪年、簡國藩都是。跨洋三傑鄭月波、王昌杰、劉業昭是1960到1990年代活躍於舊金山灣區 的三位杭州國立藝專早期校友，鄭以動見長，王以豪取勢，而劉則以靜幽自賞。丁衍庸是八大山人研究專家，水墨花鳥形神兼備，與旅台大寫意大師沈耀初的畫相映成趣。另外，長期在灣區的畫家侯北人，是海內外德壽之最的繪畫大家，本次展出他的清荷圖是他追懷母親的作品。

硅谷亞洲藝術中心表示，這次的展覽中，還會於10月22日下午3時30分會舉辦兩場講座，包括硅谷亞洲藝術中心顧問劉建一主講「花鳥畫掠影」，以及舒建華談「大小寫意之間：花鳥畫向何處去」。展覽和講座都免費入場。