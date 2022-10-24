舊金山B提案受關注 維護社區清潔 要求取消衛生與街道局

民選官員與社區領袖多次走訪華埠呼籲支持B提案。（本報檔案照）

距離期中選舉 還有十餘天，舊金山 地方選舉的B提案頗受關注。 B提案要求修改市府憲章，取消衛生與街道局（Department Sanitation and Streets），將其職責重新轉入市工務局（Department of Public Works），取消對衛生與街道委員、工務委員會及工務局長的特殊資格要求。提案稱，取消衛生與街道局後，將每年為納稅人節省數百萬元，騰出資金用於雇用更多的街道清潔工，擴大行動清潔街道。

2020年，舊金山市選民通過了一項提案，拆分市工務局，創建衛生與街道局，承諾將清潔舊金山市街道。還設立了工務委員會和衛生與街道委員會，分別負責監督。然而，市府官員發現，此提案頭兩年將耗資600萬元，之後每年至少耗資1000萬元。而這筆錢並不會用於額外的街道清潔服務，相反，它被用於設立新的官僚機構的成本，造成了不必要的官僚主義浪費。

B提案支持選民要求的問責制依然存在。工務委員會將主要通過審批合同、面試 和推薦部門主任候選人，以及其他一般監督問責工作，確保透明度，防止腐敗和不當行為。

第三區市議員佩斯金表示，受前工務局局長奴魯（Mohammed Nuru）貪污醜聞影響，市府及選民在兩年內做出很多的工作，以防止這樣的情況再次發生。 「但在2020年11月的B提案選舉中，我們確實反應過度了。」佩斯金說，「拆分導致行政工作的重疊、多餘的人力，以及毫無意義的審計工作，讓市府部門的工作效率降低。」

市行政官朱嘉文表示，節省下來的經費將受益於社區，聘用更多清潔工，幫助老年群體，支持住房計畫。她說，太多的事情需要資助，而不是用在官僚主義上。

根據B提案競選委員會的聲明，新的B提案將保留兩部門的監督委員會。街道清潔委員會將召開公聽會，制定街頭清潔政策，以數據評估成果。而工務局將致力於工作透明化，審查賄賂等不當行為。