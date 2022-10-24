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社區住客聯會挺E提案反D提案 50義工華埠拉票宣傳

記者李怡／舊金山報導
社區住客聯會上街為支持E提案、反對D提案展開拉票宣傳。（受訪者供圖）
社區住客聯會上街為支持E提案、反對D提案展開拉票宣傳。（受訪者供圖）

期中選舉決選臨近，擁有2700多名會員的社區住客聯會，周末動員50多名義工成員，在舊金山華埠市德頓街為支持E提案，反對D提案展開拉票宣傳活動。

E提案及D提案是在今年選舉中相互競爭的可負擔住房公投項目。雖然兩個提案都是為解決舊金山的住房危機，但具體的事實措施實截然不同。

由市議員陳詩敏提出的E提案支持優先發展低收入可負擔項目，簡化可負擔房屋的審批程序。低收入可負擔老人屋包括租金補助之後的租金可以低至364元，亦要求發展商將三分之一的開發住房單位作為可負擔房屋，包括兩房或三房單位。

社區住客聯會主席梁榮浩表示，相反，D提案的可負擔房屋完全是「不可負擔」的。這個計畫中的低收入可負擔老人屋，就算得到租金補助後的租金，亦需要1800元。再者，D提案只要求發展商將22%的單位列作可負擔房屋。

梁榮浩說道，對於低收入人士，D提案能抽到可負擔房屋的機會變相更低，就算抽到亦負擔不到。相反，E提案真正為低收入的長者、勞工及家庭，提供更多可負擔住屋的機會。這一提案能夠緩解舊金山日益緊張的住房需求。

舊金山市長布里德（London Breed）在過去三年內曾三次向市議會申請將可負擔住房提案列入選票，但在被接連否決後，她與支持者成功收集到8萬個簽名，將D提案寫入11月的選票中。

隨後，市議員陳詩敏（Connie Chan）推出E提案，並得到大部分市議會的支持，也進入11月的選票。兩項提案都將大幅度簡化可負擔住房項目的審批程序，但在申請者收入門檻標準，以及可負擔單元最低占比等細節上，存在差異。

以數據為例，若計畫建造100個住房單元，在E提案的要求下，可負擔單元至少占30個單元，而D提案要求25個單元。

若D提案通過，新建可負擔住房項目在使用城市財產或資助時，將無需得到市議會的批准。加州參議員威善高指出，全市年度預算仍是由市議會及市長審批，但具體住房項目的撥款，將不會再返回市議會審議。

面對選票上兩項十分相似的提案，很多選民難分清其中的差別，這導致兩項提議很可能都無法通過。威善高抨擊，這是市議會讓選民困惑的手段之一，「提案D會讓可負擔住房、混合住房更快地被建造。而提案E的要求過高，讓開發商望而卻步。」

若兩項提案都得到通過，獲得最高票數的提案勝出。

低收入 租金 舊金山

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