民調接近…加州30號提案爭議大 紐森持反對票

紐森打廣告反對30號提案。(美聯社)

今年秋天在加州 最激烈的政治競選之一，在一個擁有50年選民支持強有力環境法傳統的州，30號提案乍看似乎是容易的選擇。但距離選舉日還有兩周時間，30號提案民調非常接近。

億萬富翁正在開大筆支票來扼殺這項提案。州長紐森 不顧自己的政黨，反對30號提案。環境和公共衛生組織正在準備一波廣告。如果通過，提案將在20年內將收入超過200萬元人士的州所得稅增加1.75%。每年籌集的30億至45億元，將用於資助電動汽車充電站和購買電動汽車、電動卡車和電動公共汽車。還將聘用更多的消防員，並擴大有計畫的森林砍伐和焚燒，以遏制野火。

「每年約有3萬人會受到稅收的影響。這是非常低的數字，」提案支持者、美國肺臟協高級主任巴雷特（Will Barrett）說， 「所有3800萬加州人都會受益。」

30號提案得到了加州呼吸護理協會和其他健康組織，以及拯救海灣和自然資源保護委員會等環保組織的認可。加州民主黨、大型建築工會、聖荷西市長李卡多、舊金山市長布里德 、屋崙市長薛麗比和洛杉磯市長賈西提都表示支持。

但上個月，它遇到了重大動盪。以加州商會為首的納稅人團體、共和黨和一些商業組織出來反對。他們的論點：加州的稅收已經太高了。而且由於富人繳納了加州的大部分所得稅，將他們的最高稅率從13.3%提高到全國最高的15.05%，會驅使他們遠赴其他州。

另一個反對者是加州教師協會。工會表示，由於第30號提案籌集的資金不受現有的保證教育普通基金一定比例的約束，因此建議不投贊成票。

9月中旬，當州長加入反對派時，競選發生了重大變化。他認為，經濟正在走軟，州預算嚴重依賴富裕居民的所得稅。他警告說，一些富有的納稅人可能會離開該州。紐森還特別指出「贊成30號提案」運動的最大捐助者是舊金山拼車公司Lyft 。

「30被宣傳為一項氣候倡議，」紐森在廣告中說。 「但實際上，它是由一家公司設計的，旨在匯集州所得稅以使他們的公司受益」。

在「贊成30號提案」活動籌集的4700萬元中，Lyft貢獻了4500萬元。

紐森激怒了環保組織和其他支持者。他們指出，儘管Lyft會受益，但30號提案是在Lyft提供資金之前制定的。

「Lyft與這項提案的制定完全無關」，2020年就推動30號提案的交通專家科恩 (Stuart Cohen)科恩說。 「Lyft介入之前，提案就已經完成99%內容」。

政治觀察家說，紐森反對這項措施以幫助他的捐助者。其他人說，他可能真的擔心有錢人逃離該州。還有人說，如果紐森競選總統，他希望能夠說他沒有加稅。