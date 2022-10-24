聖縣警長貪腐案 知名訴訟律師駁對史密斯阻擋調查指控

聖縣警長史密斯貪腐案審判六項罪名中的任何一項有罪判決，都將迫使史密斯於1月即將退休之前提前下台，並將禁止她再次擔任公職。(取自聖縣警長辦公室官方臉書)

有關聖他克拉拉警長史密斯阻擋民事調查員對監獄 傷害醜聞調查的指控，一份簡短的證人說詞，反駁史密斯民事腐敗審判中的證詞內容，並設定結束辯論與陪審團審議奠定基礎，可能將決定她是否可完成任期。

史密斯的律師盧比(Allen Ruby)21日傳喚律師肯尼(Paula Canny)為他的主要證人。肯尼代表泰瑞(Michael Tyree)的家屬，泰瑞於2015年被監獄三名懲戒警員殺害；霍根(Andrew Hogan)是一名精神病患者、2018年在一輛監獄運輸車中嚴重受傷，聖縣警局負責處理此案，並且導致創紀錄的1000萬元和解。

肯尼是知名訴訟律師，專門處理監獄如何對待患有精神疾病的受刑人，以及監獄提供公共資源不足問題，即使史密斯警長辦公室在被調查階段，她一直是史密斯的支持者。肯尼將公眾對史密斯的調查，描述成政治代罪羔羊，利用其掩蓋聖縣在提供心理健康安全網路的缺失。

肯尼的證詞反駁了對史密斯辦公室透明度與問責制度不良的指控，取而代之的是描述聖縣警長辦公室在要求提供訊息與紀錄，回應快速即時。肯尼表示，當她要求提供資料時，即使是辦公室正在被調查當中，也被允許立即獲取相關訊息，這是一個透明的過程。

2018年8月25日，霍根被從密爾比達 的Elmwood男子監獄、帶到聖荷西的主監獄接受精神病治療，之後有人看到他把頭撞在牢房牆上。他在監獄運輸車後座戴上鐐銬但未受約束，在五英里車程中，他的頭多次撞到車壁。運輸車抵達主監獄後，霍根央求協助，監獄人員等待救護車，之後他陷入昏迷，並遭受持續性腦傷。

先前，在聖縣議員要求下，聖縣懲戒與執法監督辦公室部門對霍根案件與內部事務調查突然終止的原因，進行調查。部門領導人葛納柯(Michael Gennaco)公布報告，嚴正批評聖縣辦公室此一決定，稱其「不合理且存在問題」。

除了阻擋民事調查員對監獄傷害醜聞調查的指控，有關大部分控方證人作證指出史密斯簽發隱蔽式攜帶武器許可證，則是民事大陪審團對史密斯提出的其餘五項腐敗指控基礎。

目前審判屬於民事管轄、但在刑事審判結構中進行審理。結案辯論訂於27日開始，之後陪審員將開始審議。六項罪名中的任何一項有罪判決，都將迫使史密斯於1月份即將退休 之前、提前下台，並將禁止她再次擔任公職。