勇士險勝國王 柯瑞8分鐘拿21分刷新單節紀錄

柯瑞第二節僅打8分鐘，8投6中得到21分，這是他例行賽和季後賽第43次單節得到20分以上，歷史最多。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 23日主場130比125驚險戰勝陣沙加緬度國王。勇士一度領先26分，被國王瘋狂追分，比分差距只剩下4分，柯瑞 不得不末節重新披掛上陣。關鍵時刻國王福克斯（De’Aaron Fox）數個回合不得分，維金斯搶斷傳球扣籃，鎖定勝局。

維金斯本場入帳24分，關鍵時刻搶斷鎖定勝局。（記者劉先進／攝影）

柯瑞全場三分12中7砍下33分5籃板2助攻，在第二節僅打8分鐘8投6中得到21分，這是他例行賽和季後賽第43次單節得到20分以上，歷史最多。可謂單節得分王。維金斯24分5籃板，普爾24分，懷斯曼14分，湯普森8分。國王的福克斯26分，薩博尼斯（Domantas Sabonis）19分。

國王的福克斯拿到26分。（記者劉先進／攝影）

賽前，勇士教頭大讚曾經的助理教練、如今的國王教頭布朗（Mike Brown）非常出色。他說，布朗有很多能量，熱愛比賽和執教，每天帶著熱情工作。「 過去的五、六年裡，不管他在這裡的時間有多長，都非常享受，他和我真的是完美的一對（教練組），他彌補了我的弱點，我只是喜歡在他身邊，為他感到興奮。這是一個不錯的機會，國王有很多優秀的、年輕的人才，我在季前賽觀察過他們，布朗讓他們努力比賽，打出了高水準，他們到目前為止輸掉了兩場激烈的比賽，但他們看起來不錯，我認為布朗會在那裡做得很好。」

對於勇士第二陣容表現不佳的缺點，柯爾表示，這套陣容沒有足夠的投射空間，球隊有一些不錯的投籃或機會，「我認為陣容並不糟糕，但這是很多年輕人和新人。即使是作為一個老兵，去到一個新的球隊也不容易。格林（JaMychal Green）和迪文森佐（Donte DiVincenzo）來自不同的環境，然後，一些非常年輕的人與他們一起上場。所以，這將需要一點時間。」

雙方在上半場瘋狂飆分，打出89比71的高比分。勇士首節39分，次節轟出了50分，三分球投出18中10的命中率，半場投籃46中31，命中率67.4%。柯瑞半場三分8中6得到28分。隨著末節勇士防守數個回合，國王屢次不得分，勇士拿下比賽。