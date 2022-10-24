全美50大城市家庭月付帳單 聖荷西最昂貴

美國主要城市月度帳單，聖荷西為最昂貴。 （美聯社）

根據一份新的報告，聖荷西 居民每月支付的普通家庭帳單比美國其他主要城市的居民都要多。

總部設在西雅圖的帳單管理公司doxoInsights根據家庭數量，分析了居住在美國50個最大城市的人每月支付的10種最常見的帳單。聖荷西是最昂貴的，超過了紐約市、波士頓和舊金山。

該報告根據美國人口普查數據，以及該公司追蹤的匿名的2021年帳單支付數據，研究了抵押貸款 和租金支付，以及水電費、汽車貸款、健康保險和手機計畫等帳單。

根據該報告，在聖荷西，居民平均每月為這些經常性的帳單支付3248美元，比全國平均水平的約2000美元高出62%。

高昂的住房成本是主要原因，例如，聖荷西的租金平均約為2112元，而在名單上第二昂貴的紐約市則為1832元。

灣區的住房成本在全國最高，雖然加州 地產經紀協會（California Association of Realtors）最近預測明年會有一些緩解，因為房價預計會下降近9%，但該協會在本月的聲明中說，由於 「頑固的高通脹」和利率上升，抵押貸款的支付可能不會在整體上變得更輕鬆。

即使一些人想搬出加州，但當地的生活成本高得使得他們很難為搬家而儲蓄，只能被睏於此。很多人工資僅夠存活。

但人們想離開這個地區或這個州的趨勢仍在加劇，因為過去的民意調查和年度城市調查顯示，人們對聖荷西的住房成本越來越不滿，而貧富差距和其他不平等現象也在增加。專家說，這一地區可能正處於一個轉摺點。

住房成本是人們決定離開的原因，經濟的成功和增長併沒有與住房的相應增長相匹配。雖然該地區提供經濟機會、文化機構、多樣性、自然美景和開放空間、專業運動隊以及更多，但代價高昂。

「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）的2022年指數顯示，在2021年離開矽谷的約4萬人中，三分之一的人前往更便宜的灣區郊區，另外25%的人搬到沙加緬度地區。其余的人搬到包括西雅圖、波特蘭、達拉斯、紐約和拉斯維加斯等地區。

doxoInsights報告只考慮了前50個最大的城市。但分析的數據顯示，一些至少有4萬個家庭的灣區和加州小城市的月度帳單費用，甚至比聖荷西更見膨脹：聖馬刁的月度帳單排名最高，為3521元，桑尼維爾緊隨其後，為3468美元。報告說，聖地牙哥附近的卡爾斯巴德（Carlsbad）位居第三，佛利蒙和聖他克拉拉在該排名中位居第四和第五，他們的每月帳單費用都比聖荷西略高。