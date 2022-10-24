全美50大城市家庭月付帳單 聖荷西最昂貴
根據一份新的報告，聖荷西居民每月支付的普通家庭帳單比美國其他主要城市的居民都要多。
總部設在西雅圖的帳單管理公司doxoInsights根據家庭數量，分析了居住在美國50個最大城市的人每月支付的10種最常見的帳單。聖荷西是最昂貴的，超過了紐約市、波士頓和舊金山。
該報告根據美國人口普查數據，以及該公司追蹤的匿名的2021年帳單支付數據，研究了抵押貸款和租金支付，以及水電費、汽車貸款、健康保險和手機計畫等帳單。
根據該報告，在聖荷西，居民平均每月為這些經常性的帳單支付3248美元，比全國平均水平的約2000美元高出62%。
高昂的住房成本是主要原因，例如，聖荷西的租金平均約為2112元，而在名單上第二昂貴的紐約市則為1832元。
灣區的住房成本在全國最高，雖然加州地產經紀協會（California Association of Realtors）最近預測明年會有一些緩解，因為房價預計會下降近9%，但該協會在本月的聲明中說，由於 「頑固的高通脹」和利率上升，抵押貸款的支付可能不會在整體上變得更輕鬆。
即使一些人想搬出加州，但當地的生活成本高得使得他們很難為搬家而儲蓄，只能被睏於此。很多人工資僅夠存活。
但人們想離開這個地區或這個州的趨勢仍在加劇，因為過去的民意調查和年度城市調查顯示，人們對聖荷西的住房成本越來越不滿，而貧富差距和其他不平等現象也在增加。專家說，這一地區可能正處於一個轉摺點。
住房成本是人們決定離開的原因，經濟的成功和增長併沒有與住房的相應增長相匹配。雖然該地區提供經濟機會、文化機構、多樣性、自然美景和開放空間、專業運動隊以及更多，但代價高昂。
「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）的2022年指數顯示，在2021年離開矽谷的約4萬人中，三分之一的人前往更便宜的灣區郊區，另外25%的人搬到沙加緬度地區。其余的人搬到包括西雅圖、波特蘭、達拉斯、紐約和拉斯維加斯等地區。
doxoInsights報告只考慮了前50個最大的城市。但分析的數據顯示，一些至少有4萬個家庭的灣區和加州小城市的月度帳單費用，甚至比聖荷西更見膨脹：聖馬刁的月度帳單排名最高，為3521元，桑尼維爾緊隨其後，為3468美元。報告說，聖地牙哥附近的卡爾斯巴德（Carlsbad）位居第三，佛利蒙和聖他克拉拉在該排名中位居第四和第五，他們的每月帳單費用都比聖荷西略高。
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