華協45周年 表彰3女性社區領袖 鄧式美：榮譽屬於所有人
華協中心21日舉辦成立45周年慶祝晚宴，以「華埠，遍地開花」為主題，回顧華埠在過去兩年半中所經歷的挑戰以及獲得的支持。晚會表彰了三位女性社區領袖，鄧式美（Mabel Teng）獲得超級合夥人獎、Lucy K.Chu獲得社區天使獎，Karen Gansen獲得終身成就獎。
華協中心行政主任楊重賢表示，華協中心在過去的45年中播下社會公正、提升領導力、提高生活質量，以及建造可負擔住房的種子，今年的主題意味著，種子到了開花的季節。
鄧式美曾作為華人進步會的一員，捍衛移民權利，支持愛滋病及LGBTQ社區。同時，她為亞裔美國人的政治崛起及發展貢獻超過15年，在1994年成為首位進入市議會的亞裔女性，後成為舊金山估值官。目前，她仍活躍在華埠前線，是華埠媒體和藝術協會的創始人之一。
鄧式美說：「誰會想到50年前來自於香港的一位年輕女孩，在密歇根安娜堡的課堂上，完全不懂英文，忍受著種族歧視、恐懼和淚水，而現在卻站在你們的面前。」她表示，今晚的榮譽屬於所有人，所有懷揣夢想，克服困難，學習教訓，一直前進的人。
Lucy K. Chu是一名擁有60年教齡的鋼琴老師及音樂教育者，在2021年她向華埠疾病預防控制中心提供資助，並支持下一代亞裔美國人的成長和教育。
Karen Gansen曾是華協中心前首席財務官，在22年的服務中，領導財務管理等工作，對華協中心的穩定發展起到重要作用。繼任者Cindy Louie已經在Karen的幫助下，幫助中心繼續發展。
舊金山市長布里德向華協中心行政主任楊重賢頒發榮譽證書，表彰華協對社區的貢獻。出席晚宴的還有州參議員威善高、州預算委員會主席丁右立、州眾議員楊馳馬、舊金山縣警長宮本、舊金山地檢長謝安宜、行政官朱嘉文、估值官郭華健、市議員華頌善、佩斯金、陳詩敏、馬兆明、梅義加、孟達文、安世輝，舊金山教委主席林謙悅等社區領袖。
上一則
聯邦補助低收戶上網 華婦幸運抽中筆電
下一則
FB留言