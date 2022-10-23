看診新科技…AR手術導航眼鏡 遠距醫療利器

佐臻科技研發處副總王獻章（左）和研發二處經理徐偉恩在介紹AR手術導航眼鏡。（記者陳爍嘉／攝影）

日前舉行的「2022台美生物暨工程論壇」（UTBEF 2022）之「人工智能和醫療」活動，吸引了數十位來自各個生物醫學科技公司的總裁、研究人員和律師。多個遠程醫療研究機構在活動上探討了遠程醫療的解決方案，並向人們展示了未來實現遠程醫療可以依賴的多種新研發的設備。

吳家宏在展示遠程看診產品SyncKit的功能。（記者陳爍嘉／攝影）

佐臻科技（Jorjin Technologies）公司的研發處副總王獻章（Lerdah Wand）在論壇上介紹了公司新研發的一款能進行人機互動的AR手術 導航眼鏡（J-Reality J7EF Gaze Smart Glasses）。這款眼鏡可以代替一些大型且昂貴的醫療設備，允許醫生到較為偏遠的小醫院為患者進行部分手術，發展「行動醫療」的市場。他介紹，這套智能系統最近剛通過聯邦食品藥品監督管理局（FDA）的認證，可以應用到髖關節 和膝關節的置換手術，而且已經在300場真正的手術中發揮了作用。

王獻章說：「我為這款產品而激動，裡面包含了『鏡眼顯示裝置』，這種裝置就好像兩個微投影機，從你眼睛的周圍，透過光學菱鏡的折射或繞射，把微投影儀輸出的光線放大並投射到你的眼前」，「你還可以設計一下眼鏡的參數調整自己看見的投影畫面，比如讓它投射出一個離你5米的120寸的投影畫面。你也可以把自己看到的內容設計成3D的影像」，這款眼鏡可以追蹤眼睛運動軌跡，讓醫生研究患者的凝視，追視和跳視等生理功能，幫助醫生為患者的失智症或精神狀態做出診斷。

王獻章表示，在髖關節和膝關節手術中，這款眼鏡能夠幫助醫生進行術前、術中和術後對髖骨、髖臼、股骨等位置的量測。通常在做髖關節手術中，醫生們有時候會把形狀與碗相似的髖臼整個換成金屬植入物，這個髖臼在身體裡的三維位置較為「立體」。如果醫生不小心放得有點歪了，患者以後走路時就會出現問題。

這個新研發的眼鏡能夠做三維定位，或者提供一些參考線，來幫助醫生做一些立體空間位置的量測。雖然目前大醫院一些精密的手術台上早已有了這類輔助設備，但是這些設備又大又昂貴，無法輕易被移動。這款眼鏡將這些大機器的功能整合到小小的穿戴式設備上，允許醫生將其變為移動手術室的一部分，進行遠距醫療操作。

這款眼鏡目前主要應用在台灣，王獻章希望能藉助這次論壇，找到機會開拓這款眼鏡的美國市場。

杏澤科技（SyncVision）執行副總裁吳家宏（John Wu）在論壇上發表了名為「遠程醫療多學科檢測於AI 在交叉參考分析中的潛力」演講。還展示了公司的最新產品SyncKit，一款能夠量體溫，遠程查看喉腔或耳朵的發炎情況，聽肺音和心率等10種健康數據的產品。

吳家宏表示，AI技術十分依賴數據，這款產品可以記錄下許多原始數據，對於AI的研究具有極大的價值。他希望能夠通過這次論壇，找到一個AI研發機構作為合作夥伴，開發更多產品新功能，並爭取到更多商業合作和資金，進一步研發遠程看診設備。

駐舊金山科技組組長孫珍理表示：「這個論壇讓我們看到了一些新的突破和較為新穎的概念，有一些產品可能與實際引用還有一些距離。有些時候我們需要的是一些關於未來的眼光，深入研究它們的可行性，提升人類的健康福祉」。