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美西和統會熱議20大：92共識是兩岸關係的定海神針

記者李榮／灣區報導
美西和統會強調92共識是兩岸和平的基石。（檔案照片）
美西和統會強調92共識是兩岸和平的基石。（檔案照片）

中共召開20大全球矚目，其中對台方針是海內外重點關注的焦點之一。而今年又是「92共識」30周年紀念，美西和統會於20大會後舉辦線上座談會，結合習近平主席對台論述，成員也針對台灣問題熱烈討論。

美西和統會會長張靜靜發言表示，祝賀中共20大勝利召開，以後中國將邁向第二個百年奮鬥目標。而解決台灣問題，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求，「92共識是穩定和發展兩岸關係的定海神針，和平統一、一國兩制是解決台灣問題的最佳方式。」

榮譽會長李志剛指出，92共識是兩岸中國人的最大共識。30年過去了，兩岸關係的發展歷史表明，只有堅持兩岸同屬一個中國的原則才能和平發展，兩岸同胞才能共用經濟繁榮。

榮譽會長璩以中認為，解決台灣問題離不開中美關係。希望美國政府不要向台獨發出錯誤信號。副理事長李青河認為，台灣問題因國家弱亂而產生，必將隨作國家的富強而解決。祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。

副會長酈志堅指出，30年前兩岸中國人選擇以對話代替對抗，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。多年以來，92共識對兩岸建立政治互信、發展兩岸關係，發揮了不可替代的重要作用。

秘書長唐連指出，海峽兩岸血濃於水的親情「打著骨頭連著筋」，和平共處才能百姓平安。來自香港的老保釣人士、常務理事麥廷禧認為，92共識己30年，但現台灣民進黨當局不承認。希望民進黨在92共識的基礎上，與大陸開展談判才是正確道路。

來自台灣的黃埔後裔常務理事種衍位指出，92共識主旨是強調兩岸都是中國人，求同存異。中國自商周以來就有尊王襄夷、天下大一統的民族倫理。建議大陸以炎黃子孫，血脈同宗來喚醒。和統會文化部副部長陳怡澤則表示，大陸和台灣同屬一個中國，堅持92共識才能促進海峽兩岸政治上的互信和經濟文化的相互交流合作，實現兩岸關係和平發展。

理事長吳有義匯總指出，92共識是兩岸關係的穩定器。馬英九執政8年堅持九二共識，兩岸關係突飛猛進。民進黨當局不承認九二共識，兩岸關係陷入僵局。尤其是台灣近來「挾洋自重」，正走在危險的道路上，「奉勸民進黨當局認清形勢和世界潮流，改弦易轍回頭是岸。」

民進黨 20大 中共

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