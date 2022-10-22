未獲准卻兼職 年收入逾12萬 金山衛生官辭了

受到外界質疑，舊金山監獄醫療服務主任普拉特已辭去年薪六位數的兼職工作。（舊金山縣警局提供）

舊金山 市府一名發言人19日證實，舊金山衛生局一名年收入超過六位數的高級官員，在沒有得到人力資源局批准的情況下，為一家非牟利毒品 治療服務組織兼職工作，獲得的報酬也超過六位數。經過媒體報導，這名衛生官員21日已決定辭去兼職工作。

根據舊金山主計長辦公室（Controller’s Office）的資料，監獄 醫療服務主任普拉特（Lisa Pratt）上一個會計年度的收入超過31萬6000元。根據她兼職的貝克廣場（Baker Places）2021年5月的稅務申報，普拉特的薪酬超過12萬2500元。

普拉特在貝克廣場兼職工作引發外界質疑，因為這家非牟利組織及其附屬機構PRC因為現金流量問題，正在接受舊金山市府審查。

衛生局發出聲明表示，普拉特已向「喬希利排毒計畫」（Joe Healy Detox Program）提出辭呈，對方也立即安排人選接替她的工作。

聲明稱，普拉特在接受衛生局工作時，已透露了她在「喬希利排毒計畫」中擔任的角色，並得到衛生局一名前人力資源官員的批准，但應該簽署這項安排的市府中央人力資源局卻從未簽署。

衛生局表示，該局領導人正與人力資源局合作審查衛生局的兼職審批程序，將對目前所有的兼職合同和批准程序進行審查，以確保符合規定。

貝克廣場和PRC先前已發出聲明表示，普拉特擔任「喬希利排毒計畫」醫療主任已20年，他們稱普拉特的工作是「重要且必要的」，因為她幫助制定該計畫醫療戒斷規定，最近一直在兼職提供醫療監督與指導。