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舊金山地檢長候選人辯論 謝安宜遭學生抗議 提前離場

記者王子涵／舊金山報導
小阿里奧圖、謝安宜、濱崎為地檢長選舉展開辯論。（記者王子涵／翻攝）
小阿里奧圖、謝安宜、濱崎為地檢長選舉展開辯論。（記者王子涵／翻攝）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）在候選人辯論中，被一夥學生抗議團體打斷，導致辯論中斷，謝安宜提前離場。

謝安宜與另兩名地檢長候選人濱崎（John Hamasaki）、小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）20日晚在舊金山州立大學為競選下一任地檢長展開辯論；開始不到20分鐘，一群學生抗議團體突然進場，手中舉著標語，高喊「沒有正義，就沒有和平」。儘管學生來勢洶洶，但並沒有過激舉動，謝安宜在護送下迅速離場，抗議學生歡呼鼓掌。

學生團體有不同的訴求，其大多數是抗議謝安宜允許將青少年重罪犯視為成人罪犯審判的政策，認為這是反青少年的。博徹思時期，這項政策是被禁止的。

謝安宜在此前的記者會中曾解釋道：「少年司法系統的局限之一是，罪犯只能在24歲之前受到約束，之後必須被釋放。」謝安宜以校園大規模槍擊案舉例，「如果一個17歲的人衝進幼兒園的教室，處決那裡的孩子們，我們是否能夠在24歲之前成功改造這個人，在某些情況下，時間可能不足夠。」

她表示，案件必須是「窮凶極惡」的性質，才會將青少年送往成年法庭審理。她強調，地檢處無權獨立決定少年犯以何種類型起訴，依舊州法，當案件符合條件時，地檢處會向法院提交申請，法官會最終做出決定。

此前，就有學生團體在地檢處門前抗議，認為這不僅是反青少年，對於少數族裔也是不公正的對待。有數據表明，非裔和拉丁裔少年被作為成人犯起訴的可能性，明顯高於白人同齡人。

近日，謝安宜通過州法將舊金山地方法院最資深的一位法官克萊恩（J. Anthony Kline）移除青少年犯罪案件的審理。該法官有42年的司法經歷，從第一區的上訴法庭退休後，同意在青少年法庭再工作一年。辯論中，謝安宜正要解釋這一決定，就被突然出現的抗議群體打斷。

對於謝安宜的中途離場，抗議學生表達不滿，稱她沒有勇氣傾聽他們的聲音。

謝安宜的競選顧問穆爾（Maggie Muir）發表聲明稱：「安保團隊的唯一職責就是保護地檢長的安全，他們最終做出了離場的決定。作為城市的地檢長，她面臨著很高的公共安全風險，她與她家人的安全始終是重中之重。」

小阿里奧圖則抓住這個機會批評謝安宜，認為謝安宜的離開另有原因。「她離開是因為她不想回到擺在她面前的問題。」小阿里奧圖說，「她知道會被我或者濱崎問到這個問題，她深知那是不道德的。在法律上，我們稱作為『擇地行訴』（Forum Shopping），即在法院中挑選一個能為你提供理想判決結果的法官，這不是司法系統建立的方式，這是對人權的侵犯。」

他表示，至於有安全顧慮則完全是無稽之談，「當有12個到15個孩子在行駛第一修正案的權利、和平抗議青少年被關在刑事系統中時，並沒有人會受到威脅。」

濱崎也在隨後的推特上表示，謝安宜利用學生的和平抗議來逃避責任。

舊金山地檢長謝安宜在候選人辯論中，被學生抗議團體打斷。（記者王子涵╱攝影）
舊金山地檢長謝安宜在候選人辯論中，被學生抗議團體打斷。（記者王子涵╱攝影）

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