學校困境 舊金山學區總監韋恩提解方

舊金山聯合學區新總監韋恩表示，他的首要目標包括「重新建立信任」以及「提供世界級教育」。(取材自舊金山聯合學區官方臉書)

舊金山聯合學區 新總監韋恩（Matt Wayne）已於7月1日上任，迄今近四個月期間，已舉辦超過100次會議、教室參訪等活動，聆聽家長、師生、政界人士與社區團體意見。他將於25日向學區委員會提交計畫，向社區提交工作藍圖，並且在未來數月與數年內，協助學區脫離政治、財務與學術困境。

韋恩向「紀事報」介紹學區計畫報告，以及他對當前情況的看法。針對擁有4萬9000名學生的學區，來自各界聲音指出，對學區缺乏信任、學生的樂圖與數學能力比疫情 之前更差。韋恩表示，他的首要目標包括「重新建立信任」以及「提供世界級教育」。

上任前四個月當中，韋恩傾聽來自家長與師生的聲音，包括：不希望見到教師短缺成了常態、灣景區沒有語言沉浸式教學課程、沒有K-8學校，還有校園霸凌問題。

儘管韋恩已開始解決問題，但接下來的數月裡，將研究辦公室的人員配置，同時選擇分配學區10億元的龐大預算 ，以確保學區主管妥善運用經費。除此之外，還有一個大型措施，就是拋開雜音、專注改善學生學習經驗、關注家庭、學生與教職員需求，這些都是關於「學校教室裡正在發生的事情。」

韋恩表示，目前僅有9%非裔學生數學水平在所在年級程度(grade-level proficient in math)，這個表現不佳，需要進行改善。此外，學區尚有6000多件未解決的員工問題或薪資問題，他聘請一家顧問公司進行調查，每個月發生的問題仍多於已解決的問題；韋恩希望能扭轉局面，彌補薪水錯誤，除去官僚政策。

他認為，解決這些問題必須從權力結構轉變開始，校董會設定藍圖目標，然後讓校長們完成工作；這代表著未來將有更少校董會主導的政策決議，例如更改學校名稱或設立新的學校假期，也不會干預人事。校董會設定願景、確認價值，並訂立目標，領導學區系統是學區總監的工作。

韋恩下周所提出計畫內容包括一項將三年級閱讀能力、自本月份的52%提高至未來5年的70%。同時，8年級的數學熟練程度將達到65%、高於現在的42%；70%的12年級學生將為大學與職涯做好準備、高於目前的58%。校董會已承諾自12月開始，將50%校董會議用於討論學生成績與需求，持續關注孩童而非成人。