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加強治安 美化華埠行動委會獲4萬捐款

記者王子涵／舊金山報導
美化華埠行動委員會獲得美國泛美亞裔商會以及富國銀行的4萬元捐贈，以購置嶄新燈籠及門鎖，加強華埠治安。（記者王子涵╱攝影）
美化華埠行動委員會獲得美國泛美亞裔商會以及富國銀行的4萬元捐贈，以購置嶄新燈籠及門鎖，加強華埠治安。（記者王子涵╱攝影）

美化華埠行動委員會（BeChinatown）獲得美國泛美亞裔商會（USPAACC）以及富國銀行的4萬元捐贈，購置嶄新燈籠及門鎖加強華埠治安，舊金山中央警局代理局長法默（Douglas Farmer）及警員表達感謝。

美化華埠行動委員會行政總裁勞微笑表示，捐款所購置的燈籠將照亮華埠街道，門鎖也將通過巡警派發給需要的商家。共同創始人陳展明表示，門鎖及燈籠的花費各占一半，目的是提高商鋪的安全防護，同時美化華埠環境。

「保持華人文化遺產的活力，首先要保證安全。」陳展明表示，這是一個好的開始，有更多的組織加入支持他們的行動。在20日當天，美化華埠行動委員會又收到順德行安堂1萬元的捐贈，累計捐款金額達到5萬元。

疫情裡開始復甦以來，華埠經濟有所好轉，遊客量在緩慢恢復至疫情前水平。中央警局的警員們聆聽社區的請求，加強夜間巡邏的頻率，對於偶然發生的夜間盜竊案件，新購置的門鎖將加強商戶自防的能力。

代理局長法默表示，社區安全需要警民合作。他很高興看到如此慷慨的捐贈，幫助華埠更明亮、更安全，加強警局與社區的聯結，幫助社區的每個人。

富國銀行高級副總裁Maggie Hoi Shortes表示，富國銀行的總部位於舊金山，是社區的一部分，同時她也成長於華埠平園，促成這筆捐款對她來說意義重大。她說：「我有幸與社區一起合作，共同振興社區經濟。」

當天出席人士還有合和總會館主席余健全、岡州總會館主席黃國康等。

新門鎖將通過巡警派發給需要的商家。（記者王子涵╱攝影）
新門鎖將通過巡警派發給需要的商家。（記者王子涵╱攝影）

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