選票寄出 聖他克拉拉縣選務處可追蹤

期中選舉已經展開，選務處呼籲選民註冊投票。（本報檔案照片）

距離11月8日最後的中期選舉日僅剩兩、三周，各地的選務處的投票 相關工作已經開始啟動，並供民眾投遞選票。聖他克拉拉縣選務處（Registrar of Voters）亦舉辦活動，介紹今年的投票流程與時間地點等細節，同時呼籲註冊選民 出來投票。

聖他克拉拉縣表示，光是聖他克拉拉縣就有超過百萬的註冊選民，聖他克拉拉縣選務處稍早前、在10月10日已經將郵寄選票都寄出。選務處提醒，選民可以到wheresmyballot.sos.ca.gov網站上查詢選票狀態。如果沒有收到選票，可以上網：sccvote.sccgov.org/vote-mail/request-vote-mail-ballot，或者打電話408-299-8640查詢。

選務處表示，英文的選舉資料已經寄出，並且另外也依照選民的偏好，寄發西班牙語、中文、越南語、分律賓語的版本。聖他克拉拉縣選民登記官布薛（Shannon Bushey）表示，許多選民是首次登記為註冊選民者，或許不清楚投票的流程，有些緊張。然而，其實投票流程並不複雜，希望大家都能投票，而選務處也展示投票的環節，希望所有具有投票資格的選民能夠順利投票。

依照規定，選民在拿到選票以後，可以直接郵寄選票，或者將選票投放到選務處的投票箱；郵寄選票時不需要貼郵票。如果是偏好到現場投票、不想要透過郵寄投票的選民，則可以在投票站開放以後，直接到現場投票。依據規畫，在10月29日時，聖他克拉拉縣會開放25個投票中心；11月5日時，會再開放78個投票中心，也就是今年總共103個投票中心，供選民前往投票。

布薛並指出，選務處一定會保證選舉的公平與公開，而且計票的電腦系統並不會連結網路維護資訊安全。同時，也會安排監票與管理人員確認投票的設備安全與選舉公平。

選務處還表示，選舉的事項與候選人很多，如果選民只想要投部分的選項，也完全沒問題。其他無意見，直接留白即可。但為避免舞弊，選民必須要在信封外簽名，之後選務處會在系統中比對簽名，驗證身分。如果簽名與先前的紀錄不合，選民會收到選務處的通知信件。

此外依照規定，要註冊為選民，要在選舉前15天之前進行。因此，這次期中選舉 註冊為選民的最後一日是10月24日。

選務處還提醒，選民在圈選選票時，要使用黑色或者藍色的墨水筆。不建議使用鉛筆勾選選票，以避免爭議。民眾若要至選務處繳交選票，也可很歡迎，地址：1555 Berger Drive, Building 2, San Jose。