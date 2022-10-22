不起訴後仍關押 聖克拉拉縣賠償240萬元

聖縣以240萬元與不起訴後仍被關押的集體訴訟案和解。圖為聖縣拘留所大樓。(聖縣政府官網)

聖克拉拉縣已撥出240萬元，用以達成一項被關押人士集體訴訟的和解協議。此前三年裡，即使在檢察官 決定不起訴他們後，這些人仍被關押在監獄 ，有時長達幾天。這三年恰逢新冠疫情大流行。

這項和解協議於夏末達成，並已向相關人士發出通知。共有244人在2018年4月26日至2021年4月26日期間，在地檢後作出不起訴決定之後，被拘留超過12小時。

「我們所挑戰的政策是在完全保密的情況下發生的」，原告律師阿尼瑪沙恩（Dami Animashaun）在接受采訪時說，「沒有人知道他們受到了傷害。」

聖縣縣府律師威廉 斯（James Williams）表示，問題的根源在於程序方面。這個問題在2021年4月原告提起訴訟之前已經被發現，並正在糾正中。

「它是獨立於訴訟而解決的」，威廉姆斯說。 「和解將為受影響的個人提供賠償。」

聖縣政府表示，在2020年下半年的某個時候，官員被提醒注意，沒有任何機制可以讓監獄工作人員隨時得到通知，告知在押人員沒有受到指控。

這意味著一旦檢察官將不起訴決定輸入執法數據庫，系統和監獄政策都不會通知任何人檢查在押人員的被指控狀態，除非工作人員決定手動查找。

由於這種情況並不經常發生，受影響的人直到被送往法庭接受預期傳訊時才知道他們沒有受到指控。這種情況必須在逮捕後48小時內糾正。但是，如果人們在周末或假期之前被捕，提審可能會推遲一兩天，從而進一步延遲對其身分的查詢。

集體訴訟的原告卡瑪林西（Dylan Camarlinghi）因涉嫌與朋友發生家庭爭執而於2020年2月9日被捕。他被關押在聖荷西的縣拘留所，被關押在一個40人的牢房中。他說他在那裡被拒絕提供衛生用品，並且由於不衛生的條件而拒絕淋浴或充分使用浴室達六天。

根據法庭文件，之前沒有犯罪紀錄的卡馬林西在監獄中度過了緊張的時光，害怕被毆打，並且「沒有提供任何關於他何時獲釋的信息」。他於2020年2月14日獲釋。但直到一年後，他才得知DA辦公室拒絕在三天前的2月11日對他提出指控。

「不起訴的決定，在他們獲釋時從未被告知」阿尼瑪沙恩說。 「他們沒有告訴你為什麼被釋放。他們沒有告訴你會在地檢處撤銷案件三天後才釋放你。」