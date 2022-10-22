以數學解書法 阮大仁介紹行書

阮大仁將舉辦演講，介紹行書。（阮大仁提供）

知名學者及教授阮大仁博士，本身是數學家、也是歴史學家與評論家，將於11月5日下午2時在密爾布雷圖書館（Millbrae Library）主辦演講介紹行書，並將揮毫贈送給參與的來賓。

阮大仁台灣大學數學系畢業後即來美留學，獲得聖母大學數學博士學位，後又進入威斯康辛大學企管及史丹福大學 電腦工程系，獲得兩個碩士學位。阮大仁曾在多行業活躍，擔任過大學數學教授、電腦工程師，也曾負責項目研發，還在銀行業做過主管。另一方面，他對於文史也非常有興趣，經常評論時政和研究歷史。也因為這項個人閒暇愛好，因研究「正史」，又兼通「野史」，自號 「二史堂主人」，並以此為筆名，在美國與台灣發表政論、雜文、散文、小說 超過300萬字。

阮大仁在台大念書時，曾與劉兆藜、劉兆玄昆仲以「上官鼎」為筆名合作發表武俠小說，因為上官鼎的由來就是三人鼎足而立。此外，阮大仁也精書法 擅行書，他出生名門，祖父阮性存是律師也是浙江大學創辦人之一，父親則是台灣著名報人阮毅成。阮大仁指出，從小由外祖父錢倬發蒙，之後又有機缘飽覽台北故宮庫房之歷代書法精品，潛心研究書法，來美後並得成就非凡的李向釆先生指導，因此對於握筆姿勢轉筆及運筆速度有獨到見解。同時，也希望以數學思維解釋書法現象，將東方古老藝術和現代科學融合於筆尖之間。