盜2殺人犯身分 女嫌冒領14.5萬失業金 被控重大盜竊等10重罪

州總檢察長邦塔表示，逮捕了涉嫌欺詐性領取失業救濟金的嫌犯伊格萊西亞斯。（記者劉先進／攝影）

州總檢察長邦塔(Rob Bonta)表示，警方逮捕涉嫌欺詐性領取失業救濟金的嫌犯伊格萊西亞斯(Brandy Iglesias)；她以自己的名義，和被定罪的殺人犯彼得森(Scott Peterson)和斯德納( Cary Stayner)的身分，向加州就業 發展局(EDD)申請並領取超過14.5萬的失業救濟金。她在北加州的康曲柯士達縣被捕，被控10項罪名，包括重大盜竊、偽造、身分盜竊和做虛假陳述。

刑事指控稱，這些盜竊行為從2020年4月至2021年9月、歷時1年半。伊格萊西亞斯受雇於一家與聖昆廷州立監獄簽約的私人公司，透過工作，可能獲得囚犯的個人資訊以便作案。當時，兩個殺人犯彼得森和斯德納都關押在該監獄。

她被指控10項重大盜竊和偽造罪等重罪。根據指控，2020年6月，伊格萊西亞斯使用彼得森的名字，向州就業發展局申請1萬8562元。彼得森被判定在2002年聖誕節前夕謀殺孕妻和未出生的孩子，並將他們的屍體拋入舊金山灣，但法官正在決定彼得森是否須因為陪審員的不當行為而重新審判。

伊格萊西亞斯還被指控在2020年以斯德納的名義，申領2萬194元的失業救濟金。斯德納供認於1999年殺害在優勝美地國家公園觀光的三名婦女。

伊格萊西亞斯還用自己的名字申請了失業救濟金，她曾於2005年在康縣因搶劫被定罪。

伊格萊西亞斯15日在康曲柯士達縣被加州懲教署(CDCR)的特工小組逮捕並遭到拘留，加州司法部刑法司特別起訴科正在起訴此案。她於19日在沙加緬度高級法院被提審。

邦塔表示，「不要讓那些臭名昭著的名字分散你的注意力，讓你忽略這種犯罪真正傷害的、我們社會中最脆弱的人。州就業發展局盜竊案傷害需要幫助的家庭，在疫情 期間沒有工作的父母，以及掙扎著過日子的加州人。 」

州就業發展局經營著全國最大的公共福利系統之一，在過去的十年中，有2000多萬人提出6000多萬份失業、殘疾保險和帶薪家庭休假申請。在最近的財政季度中，該局準備向客戶郵寄4500萬份文件；在疫情的高峰期，不少人因為商業封鎖無法繼續工作，該局每天郵寄近60萬份申請文件。

疫情早期，加州和全國各州一樣經歷史無前例的欺詐企圖，這些詐騙絕大多數都與聯邦疫情緊急失業援助(PUA)計畫有關，該計畫缺乏傳統的州級失業保險的保障措施，並且不再有效。加州採取許多額外的行動來阻止欺詐者，並防止數百億的進一步欺詐企圖。