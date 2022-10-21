市議員馬兆明接種日落區第2萬劑疫苗 推廣新冠和流感疫苗

舊金山市議員馬兆明接種了日落區第2萬劑疫苗。（馬兆明辦公室供圖）

舊金山 諾雷加(Noriega)疫苗接種點，20日舉行慶祝日落區疫苗接種達到2萬劑活動。市議員馬兆明接種了第2萬劑疫苗，這也是他本人的第四劑。此次活動希望推廣新冠和流感疫苗 的接種。

馬兆明的哥哥、前市議員馬兆光也接種疫苗。活動由格雷斯太平洋醫療集團(GPMA)和美亞醫療集團(AAMG)聯合舉辦；兩集團介紹說，2021年春天，新冠疫苗剛發布，但供應不足， 大多數疫苗接種在醫院和大規模疫苗接種點。 雖然這是個良好的開端，但接種點不足以平息正在發生的疫情 危機，兩集團意識到，獨立的家庭醫生是增加對社區滲透的另一個關鍵途徑；「我們知道，很多病人是老年人，他們只會一種語言，且很多人生活在多代同堂的家庭中。 還有無數的人不善電腦，除了公共交通工具，沒有其他交通工具， 因此，許多人不適合離開社區去接種。」

兩集團隨即合作，遊說將打疫苗「帶到街上」，在公眾居住的地方接種。此外，還與社區組織合作，如老年人自助組織、舊金山馬林醫學會(San Francisco Marin Medical Society)和其他組織，在最需要的時候為老年中心和居家者提供接種。

美亞醫療集團的醫生余榮嶽(Dr. Hans Yu)經營的諾雷加1333號診所，最初是由集團的所有志願醫生組成，時至今日，還在為日落區接種疫苗。他表示，感謝市議員馬兆明和舊金山公共衛生局明白由獨立私人診所醫生施打的重要性，「他們幫助我們獲得重要的疫苗劑量，以便在華埠與Kenneth Chang醫生和諾雷加這裡開設基層注射站，在關鍵時刻填補重要需求，拯救生命。」

此次馬兆明接種的是針對變種病毒Omicron的新型疫苗加強針；余榮嶽說，舊金山接種新疫苗的比率只有8%。希望鼓勵市民踴躍接種新冠和流感疫苗，「即使一隻手同時接種兩種疫苗，身體也不會有反應。」

馬兆明說，一個健康的社區，應讓每個人都能輕鬆獲得醫療保健。在日落區的中心有這樣一個社區診所，為居民提供最新的醫療諮詢、保健資源，更重要的是提供語言支持。家庭和老人不必為了接種疫苗而跨市旅行。「感謝格雷斯太平洋醫療集團和美亞醫療集團，在疫情期間提供如此重要的服務。我希望，為了日落區的利益，診所成為一個永久的地點。」