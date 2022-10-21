華埠小商業飽受工程噪音、環境污染影響 營業額大減

正在施工的華埠-白蘭站。（記者王子涵／攝影）

舊金山華埠 中央地鐵 工程耗時十年，終於要進入尾聲，對於華埠經濟來說本是利好消息；但連年的施工作業造成了嚴重的噪音、環境污染，部分商戶的經營已經受到影響，營銷額大減的同時，投訴也無果，小商業主苦不堪言。

華埠居民Tracy的店鋪位於積臣街，當她聽到地鐵線路落成，就在華埠-白蘭站對面又開了家甜品餐廳；「想不到，地鐵一而再再而三地延後，我們也因此受影響，很艱難的度過這些年。」Tracy說。

甜品餐廳的門前擺放著道路施工的警示牌，幾乎把半個店面遮住，位於餐廳右側的美國銀行門口也有工程在進行，人行橫道被占去大半；「鋪瀝青那個味道太難聞，」Tracy說，「我的客人還怎麼吃東西，現在已經很少客流了。」

甜品餐廳的門前擺放著道路施工的警示牌，幾乎把半個店面遮住。（記者王子涵／攝影）

銀行前張貼的施工禁止停車告示已經過期，但現場仍有部分工人在施工。

根據Tracy反應，營業額較疫情 前，下跌七、八成，「要不是很氣憤，我也不會把這件事分享到商戶主的群聊中，講出來並不是很好看。」

舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙稱，美國銀行前的工程是在修理漏水管道，已經完成70%，加之地鐵工程，兩個一起施工，導致整條市德頓街都很糟糕，他已經向工務局投訴。

「每一次講，每一次都道歉，就是沒有改變。」邵旗謙說，「工務局常常周五發布工程通知，周一便開始施工。周末又無人上班，投訴無門。」

他表示，華埠最繁忙的時間就是中午，施工噪音對經營影響很大，施工應該合理避開。

正在施工的華埠-白蘭站。（記者王子涵／攝影）

Tracy希望，施工前工務局能提前通知，和小商業進行商量，如果有長期的工程，商鋪也可以根據各自情況更好地應對；「我可以關店休業一個月，只虧損租金就好，不用像現在這樣，什麼都賠錢。」

商戶反應，工務局在疫情前，還會補償受影響的商家，但在疫情後，便再也沒有聽到此事；邵旗謙表示，目前進行的兩個工程，工務局只負責時間的安排，不會參與施工，疫情前的賠償也是杯水車薪。