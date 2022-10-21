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聖縣13萬元待認領 多位華人上名單

記者陳爍嘉／聖荷西報導

聖他克拉拉縣稅務和徵收部門(Department of Tax and Collections，DTAC)公布了222名個人和企業的名單，這些個人和企業擁有共計13萬6912元未提現的款項。

根據稅務和徵收部門給出的一張名單，這些未認領款項的所有人名單中有不少中文名，包括Fan Shen、Hu Liang、Li-Chen Pai、Nanci Li、Sin Pen、Yuan Zhuana、Daniel Wong。姓名和索賠表格的列表可以在www.sccdtac.org/unclaimedmonies找到。

稅務和徵收部門是聖他克拉拉縣的中心收集機構，它收取縣部門和加州法院提供的公共援助超額支付、罰款、費用、罰款評估，或對犯罪受害者的賠償。無人認領的款項的來源通常為居民多付、重複付款、調整收費、向無法定位的受害者賠款、賠款被受害者拒收，或公司停業等各種原因。

這些資金中有一部分已在縣的信託基金中存放了10多年。然而，該部門嘗試將款項退回給所有人，但是由於信件被退回、支票仍未兌現，或者收款人拒收，聖縣無法歸還這些資金。

聖縣稅務和徵收部主任羅德里格斯（Margarita Rodriguez）說：「如果個人或企業認為他們可能是無人認領的資金的所有者，我們鼓勵他們提出索賠，以便我們可以將這些資金返還給合法的所有者。我們正在努力接觸已公布名單上的人」。

個人和企業主可以通過訪問www.sccdtac.org/unclaimedmonies查看他們是否在無人認領的款項名單上。如果人們認為他們可能根據公布的姓名獲得應得的資金，他們可以通過郵件或在線提交索取表。

提交索取表時，需要提供姓名、地址、索取金額、帳號以及有效身分證件複印件和/或索取的其他證明文件。所有索賠必須在2022年12月9日之前提交。在截止日期之後，一般收款信託基金中無人認領的款項將轉移到縣基金。

如有疑問，請致電(408)326-1007或發送電子郵件至[email protected]聯繫聖縣稅務和徵收部的財政服務部門。

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