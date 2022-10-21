不滿人力不足 聖縣醫師工會11月罷工

工會抗議縣立醫院醫師工作條件太差，談判兩年未達成一致意見。（取自山谷醫師工會官網）

代表超過450名縣府聘用醫師的山谷醫師工會（Valley Physician Group）19日提交罷工 通知，打算在11月1日開始罷工，並設立糾察線。

這次罷工對於醫師工會來說史無前例，聖他克拉拉縣醫院和診所的大多數非急診和門診服務將被迫關閉。工會表示，如果聖縣不能在11月之前滿足他們的要求，他們預計罷工將持續四天。醫師建議患者重新安排 11月初的預約。

據了解，新冠疫情 使長達一年的人工短缺問題變得更加嚴重，導致急診服務的平均等待時間為8至14小時、數百名病人被積壓。醫師無法應付目前的工作量，只能花幾分鐘時間照顧每位患者。他們必須在輪班後和休息日加班，才能達到工作要求。放射科的專家，因設備不合格和數百名患者積壓而束手無策，基本的非侵入性檢查（如MRI和CT）需要患者等待數月時間才能進行。

醫師認為，患者太多，醫師太少，加上資源減少和勞動力精疲力竭，正在損害患者護理條件，並致使醫院員工感到崩潰。山谷醫師工會希望聖他克拉拉縣能夠尊重醫師，並改善醫師們的工作條件。

上周有93%的工會成員批准了罷工通知。醫師工會希望將每半天的患者病例數從11名患者減少到10名患者，雇用更多的專科醫師，並為完成文書工作和回復電子郵件等行政工作留出更多時間。

山谷醫師工會總裁總裁哈里斯（Steve Harris）表示：「罷工不僅是為了我們，也是為了患者。如果聖縣能簡單地提出合理的建議，有意義地解決我們的擔憂，我們就可以不罷工。但是他們已經拖了兩年了，現在是時候罷工了。」

縣長史密斯（Jeff Smith）譴責工會的罷工行為。他指出，醫師的天職是守護病患，但是工會罷工的決定，將對聖他克拉拉谷醫療中心（VMC）和全縣其他10家診所的患者造成傷害。他說，聖縣已經同意在未來五年內向醫師額外支付總計7.26億元的薪酬，還同意增加更多的支持人員和資源，以改善工作條件。「我們不能同意在為醫師支付更多的費用的同時，減少他們每天需要照顧的病患數量」。

聖縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，擔心罷工和陷入僵局的談判將損害聖縣的醫療服務安全網。聖縣最脆弱的貧困居民，無家可歸的居民和精神病患者都十分依賴縣立醫院提供的醫療服務，並呼籲各方重新回到談判桌前，盡快達成解決方案。

根據罷工之前公會的一項調查顯示，在288名縣府僱用的醫師中，有200多人不打算留在聖他克拉拉谷醫療中心，其中近69%的人計畫在未來三年內退出該系統。五分之三的考慮離開的醫師都表示沒有受到縣管理層的尊重。超過70%的醫師表示，與去年相比，他們對自己的工作感覺更糟。