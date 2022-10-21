聖縣簽約服務機構 助更生人重返社會

圖為聖他克拉拉縣重返社會服務中心。（記者陳爍嘉／攝影）

聖他克拉拉縣重返社會服務辦公室（Reentry Services）日前宣布，聖縣已經與社區組織REDF簽訂合同，計畫創建社會企業，以容納有犯罪記錄的居民。重返社會服務辦公室通過為以前被監禁的人提供資源，並幫助他們恢復和重新融入社會，來建立更安全的社區。

REDF是專門提供就業 服務的機構，旨在為存在就業障礙的人們提供就業、培訓和支持。該機構通過提供資金、能力和社區支持與這些企業家合作，以提高他們的影響力和成功率。在過去的25年中，REDF已在33個州和華盛頓特區投資 了超過238家此類企業，幫助8萬4000人找到工作。

這份合同是聖縣一個試點項目的一部分，由三個部分組成，未來還將包括一個小型企業孵化器和一個評估研究公司。孵化器將幫助客戶開發和運營他們自己的小企業或社會企業。客戶將獲得專門的員工、業務發展課程和額外的支持服務，如簿記、營銷、法律援助、業務教練以及獲得貸款和贈款的幫助。試點項目的第三個組成部分將是與一家研究公司簽訂合同，以評估該試點計畫，並進行實施和成果研究。

聖縣議會主席沃瑟曼 （Mike Wasserman）表示，許多重返社會的居民缺乏工作技能和教育 。他們中的一部分人可以經營和擁有自己的企業。但他們缺乏資金、培訓和支持。該計畫將為聖縣有犯罪紀錄的居民提供必要的資源。

2021年9月至2022年9月期間在聖荷西和吉爾洛（Gilroy）的兩個重返社會中心之一註冊的4406名居民中，有57%的人正在失業並積極尋找工作，有27%的人沒有高中文憑或同等學力。

聖他克拉拉縣議員查維茲(Cindy Chavez) 說，每年有超過三萬人進出聖縣的監獄。他們需要身分證明、醫療護理、一般援助、食品券、藥物濫用治療、行為健康服務、就業和住房。為離開監獄的社區成員提供工作和學習的機會，將有益於社區的建設。

縣長史密斯（Jeffrey V. Smith）說：「通過聘請創建和擴大就業社會企業的專家，我們認為可以加快減少重返社會的居民的失業率。從未有過工作，也沒有受過教育或培訓的人也能夠獲得一份工作。有了合適的資源和支持，重返社會的居民渴望並且非常有能力獲得商業和貿易技能。我們相信縣府與REDF進行的這項投資將為我們的社區帶來巨大的益處」。

REDF政府夥伴關係和政策主任埃里克森(Greg Ericksen)表示，人們需要努力克服就業障礙包括無家可歸和被監禁的歷史等，這些障礙通常由結構性種族主義（structural racism）引起並加劇，代表著大量未開發的人才。

重返社會服務辦公室主任阿吉雷(Javier Aguirre)表示：「在重返社會資源中心，我們為客戶提供大量資源，幫助他們解決醫療、心理健康和藥物濫用問題，將他們與住房、教育、家庭團聚和記錄許可資源等聯繫起來。但客戶卻常常在找工作時碰壁，這對他們來說是毀滅性的打擊」。