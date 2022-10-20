聖荷西擁槍沒買責任險 最高罰千元

聖荷西槍枝擁有者若觸新法最高可罰千元。（取自推特）

聖荷西 的新槍支 管製法近日越發嚴格：槍支擁有者必須購買責任保險 和支付年費，違反者將支付高達1000元的罰款。新法引發了聯邦法院級別的挑戰，並使第二修正案的支持者憤怒。

作為聖荷西獨特的、有爭議的打擊槍支暴力的一部分，該保險和費用要求首先由議會成員在1月份批準。自2019年以來，由市長李卡多（Sam Liccardo）倡導的新法支持者認為，該法律將鼓勵人們更安全地處理槍支，並幫助降低槍支暴力引起的公共開支。聖他克拉拉縣每年應付槍支暴力的開支達7200萬元。

但反對者在議會1月通過這些要求後不久就提起了訴訟，認為這些規則是違憲的、繁瑣的，而且市政府沒有任何證據證明它們會防止槍支暴力。

聖荷西市議會18日批準的新罰金激起了槍支權利協會的嚴厲回應。反對者稱，僅僅因行使上帝賦予持有和攜帶武器的權利就要被罰款1000元，這簡直是暴行。

當天通過的懲罰措施，對每次違法行為的處罰逐級升級：槍支擁有者的第一次和第二次違規將分別被罰款250元和500元；第三次和今後的任何違規行為將被處以1000元的罰款。該市的警察部門將負責執行這些罰款。市長在一份聲明中稱，期待看到這一點在明年啟動和運行起來。

1月份的「減少槍支傷害條例」（Gun Harm Reduction Ordinance）要求聖荷西槍支擁有者購買槍支、房主或租戶的責任保險，該保險涵蓋因疏忽或意外使用槍支而造成的任何損失。該條例還規定，槍支擁有者每年向一個非營利組織支付2美元的費用。該組織將為擁有槍支的人或與其共同生活的人分配資金，用於精神健康和預防自殺服務。

研究人員估計，聖荷西有5萬至5萬5000名槍支擁有者，這將使非營利組織每年獲得超過100萬元。

該市正向槍支擁有者郵寄指南信件，要求他們在任何時候都要攜帶證明自己遵守武器新規則的文件。有些人群被該條例豁免，包括宣誓過的現役或退休的警察，有隱蔽攜帶武器執照的人和低收入居民。