世界華商聯合會 杜兆明接總會長

杜兆明（左）接任世界華商經貿聯合總會第21屆世界總會長。（華商經貿提供）

舊金山灣區 僑務顧問、北加州 台灣工商會前會長杜兆明，本月初於台北接任世界華商經貿聯合總會第21屆世界總會長。杜兆明表示，未來將繼續推動華商經貿平台與商業的交流，秉持謙虛的心，推動商務連結並凝聚向心力。

當日由僑務委員會主任秘書張良民監交。在轉交總會長印信、頒發賀狀及感謝狀、重要幹部合影之後，結束隆重莊嚴的交接儀式，全程歷時約40分鐘。

新上任總會長杜兆明表示，接任總會長對自己的期許是「承先啟後繼往開來」，將會用一顆謙虛的心，柔和的處事態度，與各位洲總會長共創華商經貿的未來。期待未來與各地總會保持密切聯繫，加強與各分會的意見交流與互動。並且建立世界總會與僑委會直接的溝通管道，也希望未來強化僑務委員會與華商經貿協會的意見溝通、政令宣導等事宜，直接與總會長交流。

另外，對未來的會務的傳承，杜兆明表示，必須要能預先做準備，畢竟世代傳承一直是僑社的重要課題。他表示，已規畫在六大洲總會現有體制下，成立世界華商經貿聯合總會青年軍，積極培養年輕世代，為華商經貿的未來注入新血。

杜兆明介紹，華商經貿目前是僑務委會旗下，世界世界性的台商組織之一，「我們不需要好高騖遠，在維持小而美的格局中，奠定厚實的基礎，凝聚大家的力量，一步一腳印的將華商經貿堅實壯大，如此才不愧對往日每一屆總會長辛苦耕耘的成果。讓我們六大洲的每一位成員一起努力，用和諧團結共創未來。」