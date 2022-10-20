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矽谷科創公司估值跌 加州恐失IPO桂冠

編譯組／綜合19日電
加州企業IPO數量過去近20年來一直是全美最多，今年恐怕失去寶座。（Getty Images）
加州企業IPO數量過去近20年來一直是全美最多，今年恐怕失去寶座。（Getty Images）

自2003年以來，加州每年的企業首度公開發行股票（IPO）都是全美最多。然而，除非加州加快腳步，否則這個趨勢有可能在今年結束。

根據彭博社（Bloomberg）的分析，在2022年前三個季度裡，僅有九家總部位於加州的企業上市，而去年同期有81家。更引人注意的是，加州在美國IPO收益中所占的比率大幅降剩2%，相較2021年為39%。

由於擁有強大的生化科技行業，麻州今年已有十家企業上市，這些企業籌到資金總額約12億元，是加州同行的六倍多。

為了集中了解美國企業活動，彭博社只分析普通股IPO，不包括去年進行特殊目的收購的企業，並排除房地產投資信託和封閉式基金。

佛羅里德大學金融學教授瑞特（Jay Ritter）表示，加州財富的變化主要是因為矽谷科技初創公司的估值下降。他說：「估值幾乎完全被重置。」

根據瑞特收集的平均市值營收比（price-to-sales ratio）數據，科技IPO估值在2021年重新回到達康時代高峰。今年突如其來的變化讓科技公司垂頭喪氣，決定延後進行IPO或削減開支，等待風暴過去。

彭博社市場結構研究主管塔布（Larry Tabb）表示，在市值下跌的情況下，會取消IPO的都是沒有其他選擇的企業，其他企業除非在未來幾年內看不到出路，否則都會盡可能等待。

今年截至9月底，在加州成立的企業透過IPO僅籌到1億7700萬元資金，而過去5年同期平均每年籌到160億元。

LAO追蹤數據顯示，加州雇主今年所得稅預扣款比去年低了5%，相當於3億5400萬元。Uber表示，今年的IPO荒是導致股價下跌的原因之一。

根據瑞特的數據，2022年是生物製藥行業占IPO約三分之一的第10年。生技公司上市後，通常會在臨床試驗獲得顯著成果時尋求收購，這種特殊的成長方式讓他們在IPO市場中占有更穩定的比率。

加州 營收 麻州

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