布里德砲轟馬斯克：獲加州巨額減稅後跑路的傢伙

布里德接受彭博社訪問，點名批評馬斯克與班尼奧夫。（美聯社）

舊金山 市長布里德（London Breed）日前接受彭博社（Bloomberg）採訪中，抨擊特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）將Tesla總部搬到德州，並批評Salesforce執行長班尼奧夫（Marc Benioff）的遠距工作政策。

布里德在訪問中表達了對馬斯克的憤怒，稱馬斯克是「在加州 獲得巨額稅金減免後跑路的傢伙」。馬斯克過去對加州監管制度多有怨言，去年終於將Tesla總部從灣區搬到德州奧斯汀。如果馬斯克能成功收購推特，他將與布里德正面交鋒。

加州州長紐森（Gavin Newsom）最近也將矛頭指向馬斯克，指責他帶著由加州協助壯大的企業逃離加州。舊金山紀事報（Chronicle）指出，自2009年以來，Tesla總共獲得超過32億元直接和間接的加州津貼和市場機制。

布里德在訪問中表示，舊金山市中心復甦程度遠落後於其他城市的市中心，營業稅收的減少重創了舊金山預算，未來還會持續受苦。

布里德告訴彭博社，科技公司允許員工遠距工作，是舊金山面臨的問題之一。但她也透露，她終於接受一些科技工作者不會再回到辦公室的事實。她表示，自從六個月前呼籲勞工「脫掉睡衣」回到市中心後，她的態度已經改變。

保全公司Kastle的追蹤數據顯示，舊金山本周在辦公室工作的上班人數只有疫前的42%，低於其他八個主要城市。根據房地產經紀公司世邦魏理仕（CBRE）的數據，舊金山辦公室空置率在今年第三季度創下25%的新高。

布里德說，科技大企業的遠距工作政策是問題的一部分，她特別點名舊金山最大企業Salesforce及其執行長班尼奧夫。

儘管布里德認可班尼奧夫從事的慈善事業，他過去10年來共捐出1億1000萬元給舊金山和屋崙的善舉，但她也指出，她曾多次與班尼奧夫討論Salesforce的遠距工作政策。

布里德說：「他非常支持這座城市，持續提供幫助給學校和其他偉大事業。但是，我們的大樓是空的，這是一個嚴重的問題。我無法強迫人們回到辦公室，因為這些公司認為他們的決定最符合公司利益。」

布里德表示，除了促進舊金山經濟的復甦之外，她已將目光投向科技業以外的行業，嘗試吸引生物科技公司和生命科學公司到舊金山市中心。