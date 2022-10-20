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舊金山諾伊谷廣場將蓋170萬天價公廁 居民直呼：太離譜

記者王子涵／舊金山報導
2016年在時任第八區市議員威善高的推動下，停車場翻修為廣場，供社區居民活動娛樂。（記者王子涵／攝影）
2016年在時任第八區市議員威善高的推動下，停車場翻修為廣場，供社區居民活動娛樂。（記者王子涵／攝影）

眾議員楊馳馬（Matt Haney）19日本應出現在舊金山諾伊谷廣場（Noe Valley Town Square），慶祝他爭取到一筆州撥款，已在廣場的東北角建造一處公共廁所，但慶祝活動被臨時取消。儘管其辦公室未解釋原因，但人們猜測與廁所備受爭議的高昂造價有關。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，公共廁所的建造費用預計要花費170萬元，相當於舊金山一棟獨立屋的價格，而且工期長達兩年，到2025年才能使用。

天價廁所讓社區居民直呼離譜，一名路過的居民說：「難道他們要在馬桶上鑲金嗎？這是在隨意浪費納銳人的錢。」

諾伊谷廣場占地150平方呎，曾是一處使用率不高的停車場。2016年，在時任第八區市議員威善高（Scott Widner）的推動下，翻修為廣場，供社區居民活動娛樂，且只有一個破舊的移動廁所放置在角落。

楊馳馬表示，地下管道在六年前修建廣場時就添加好了，但從來沒有撥款修建廁所。對於天價的修建費，他說：「康樂公園局告訴我這個價格，我便努力爭取到全額資金，我沒有對價格質疑。」

康樂公園局以及工務局的聯合聲明指出了天價廁所的原因。舊金山的建築成本是世界上最高的，甚至超過了東京、香港和紐約市。由於過去幾年的全球供應鏈危機，以及燃料、勞動力和材料成本的上升，建築成本也上漲了20%至30%。聲明中還提到，規畫、繪圖、許可、審查和公共宣傳都需要花錢。

設計圖紙還需要通過市議會及社區的多階段審查，從建築的廁所內部的歷史牌匾、柵欄和燈具都要符合在城市景觀。

市府還表示，170萬元的預算是非常粗略的數字。由於舊金山與太平洋電力公司的法律鬥爭，該預算還有可能上升。

根據記者調查，一家名為公共廁所公司（Public Restroom Company）剛剛在洛杉磯安裝並交付了七個模塊化衛生間，其價格與在舊金山建造一個衛生間的價格相同，而且只需要八個月的工期。

康樂公園局局長金斯伯格（Phil Ginsburg）建議，全國各地都在使用預設的模塊化廁所，造價要便宜很多，他希望舊金山能在政治上對於這種選擇保持開放的態度，考慮到公眾需求。

舊金山建築業委員會財務主管岡薩雷斯（Rudy Gonzalez）表示，170萬元的價格聽起來令人難以置信，他質問是如何計算出這個數字。

當天計畫參與活動的楊馳馬、威善高以及市議員孟達文（Rafael Mandelman）都沒有出現雜以現場。據報導，當他們得知項目細節後，都有些失望。

威善高稱，舊金山「自殘」的現象讓每個項目都花費了太多的時間。孟達文表示，很感謝楊馳馬的努力，但就其時間和價格，體現了城市的項目管理是如何遭到破壞的。

目前，只有一個破舊的移動廁所放置在廣場角落。（推特截圖）
目前，只有一個破舊的移動廁所放置在廣場角落。（推特截圖）

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