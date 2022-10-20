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舊金山街頭非法飆車 市議員麥德誠籲重罰

記者王子涵／舊金山報導
非法飆車表演留下的車胎印記，影響城市景觀。（推特截圖）
非法飆車表演留下的車胎印記，影響城市景觀。（推特截圖）

為回應近日在第六區街頭非法飆車表演活動，市議員麥德誠（Matt Dorsey）日昨發表聲明稱，要加強對違法者的處罰力度，終止這一非法行為。

根據聲明，麥德誠提議加大對違規駕駛者和參與者的罰金，在高風險街道設置基礎設施，阻止飆車活動；改善執法，收回道路清潔及加大執法等費用。

「飆車表演擾亂我們的社區，對於參與者以及路人來說非常危險。」麥德誠18日說，「本月初，Harrison街道附近的發生的飆車活動，導致一個人被汽車撞倒。2020年，米慎區舉行的類似活動導致了一起槍擊死亡時間。」他表示，案件是精心策畫的犯罪活動，舊金山需要保持警惕，以免舊金山成為該違法行為的集中地。

他指出，他將在市議會主席華頌善（Shamann Walton）、市議員佩斯金（Aaron Peskin）、安世輝（Ahsha Safai）的立法工作上，探索更多方式，包括改變交叉路口的基礎設施，改善執法、修復損壞道路等。

根據聲明，非法飆車表演一般在位於高速公路入口附近的社區舉行，最多可吸引數百名駕駛者和觀眾參與，通常在社交媒體上組織。去年，舊金山警局特技駕駛反應小組在一次抓捕行動中，處罰了十名違法者，年齡在18歲至23歲之間，沒有一個是舊金山本地居民。

麥德誠將向市府律師邱信福（David Chiu）辦公室申請，將扣押車輛時間增加到30天。根據目前法律規定，第一次扣押時間不少於14天，第二次不少於15天，第三次不超過30天。另外，未交罰款的違法車輛還將被標記，並防止再次被重新註冊。

根據聲明，麥德誠還將敦促立法者加快實施AB3法案，該法案原計畫於2025年7月1日開始實施，規定對飆車駕駛者的駕駛執照暫停90天到6個月。

麥德誠表示，非法飆車表演留下的車胎印記，影響城市景觀。（記者王子涵／舊金山攝影）
麥德誠表示，非法飆車表演留下的車胎印記，影響城市景觀。（記者王子涵／舊金山攝影）

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