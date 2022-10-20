屋崙市長選舉民調 盛桃、泰勒支持度不相上下

屋崙商會19日公布的民意調查結果顯示，候選人泰勒與盛桃競爭激烈。民調也發現，有64%受訪者認為，屋崙城市正朝著錯誤方向前進。圖為屋崙市中心。(Getty Images)

根據屋崙 市長選舉的今年首次公開民調 結果，在距離選舉日還有不到一個月的時間中，兩位競選屋崙市長席位的候選人、現任屋崙市議員盛桃(Sheng Thao)與泰勒(Loren Taylor)，獲得民眾支持度不相上下。

屋崙商會19日公布的民意調查結果顯示，候選人泰勒與盛桃競爭激烈。有21%受訪者選擇溫和派的泰勒作為他們的首選投票 人；20%受訪者選擇盛桃。在11月8日即將舉行的選舉之前，郵寄選票目前已寄到選民手中，共有十名候選人爭取即將任期屆滿的屋崙市長薛麗比(Libby Schaaf)。

民調也發現，有64%受訪者認為，屋崙城市正朝著錯誤方向前進，與去年所占比例相同。民調透過電話與線上方式訪問屋崙604名選民，針對選舉與城市面臨主要問題，包括無家可歸與公共安全等，進行調查。

屋崙有排名選擇投票(ranked-choice voting)，讓選民按照優先順序列出他們心中的候選人。9%受訪者選擇泰勒作為第二選擇、4%選他做為第三選擇。11%受訪者選擇盛桃作為第二選擇、3%做為第三選擇。

民調排名第三的是前屋崙市議員富恩特(Ignacio De La Fuente)，他落後泰勒十個百分點，有11%受訪者選擇他做為第一候選人選擇；5%做為第二選擇、6%做為第三選擇。

由於分別擁有高知名度組織與政治人物的支持，也將盛桃與泰勒兩人推向市長競選前線。盛桃獲得屋崙市所有勞工組織的支持，泰勒則獲得現任屋崙市長薛麗比、現任舊金山市長布里德，以及其他許多北加州城市市長支持。民調顯示，盛桃與泰勒在所有屋崙市長候選人中的知名度與好感度最高。

盛桃在50歲以下的選民中領先。泰勒則在50歲以上的選民中領先。盛桃19日表示，民調結果顯示「她的競選願景正在引起屋崙民眾的共鳴。」她在聲明指出，屋崙選民清楚地期望改變現狀，做為市長，她將與地區與州領導人合作，提供更安全與更可負擔的資源。

泰勒則表示，民調結果鼓舞人心。屋崙選民有意改變現狀，因為他們想要一位能讓屋崙更安全的市長，認為他是已做好準備、實現公共安全承諾的候選人。