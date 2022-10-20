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薛麗比發信籲阻停用車牌掃描器 被指政治宣傳誤導公眾

記者張曼琳／屋崙報道
屋崙市議員法夫則市長薛麗比為「政治宣傳」誤導公眾，表示市議會從未考慮要終止掃描器的使用。（記者張曼琳／截屏）
屋崙市議員法夫則市長薛麗比為「政治宣傳」誤導公眾，表示市議會從未考慮要終止掃描器的使用。（記者張曼琳／截屏）

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）日前通過電郵發出公開信，警告市民「18日的市議會，市議員正在考慮終止或嚴格限制我們的警官每天使用的、關鍵的自動車牌掃描器（ALPR）」

薛麗比呼籲居民致電市議會或電郵所在選區的議員們，以保留掃描器和確保數據被保留至少一年。在公開信發出後，引起社區廣泛討論。不少華裔網民也呼籲公眾致電市議會，反對市議會通過決議。屋崙市議員法夫（Carroll Fife）則稱市長此舉為「政治宣傳」，表示市議會從未考慮要終止掃描器的使用。

18日下午市議會對「屋崙警局自動車牌掃描器隱私政策和選項」議題進行討論並投票。根據市議會資料顯示，警局自動車牌掃描器相關決議為，由市議會授權警局使用自動車牌掃描器監控使用政策 （SUP）和監控影響報告（SIR）。

最終，市議員全數通過該決議。19日議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）在專訪中向本報重申，市議會從未考慮停用車牌掃描器，「市議會在辯論的問題是，如何制定隱私政策，以符合新出台的加州法律規定。」

市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）在專訪中向本報重申，市議會從...
市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）在專訪中向本報重申，市議會從未考慮停用車牌掃描器。（記者張曼琳／截屏）

勵琪認為，本次的市議會是一個很好的例子：「這說明如果我們從傳遞準確信息開始，嘗試解決問題，我們可以走到一起，」得出一個獲一致通過的解決方案。

對於法夫提出薛麗比為來「政治宣傳」誤導公眾，勵琪表示對此不予置評，稱「不想把矛頭指向任何人。」致力尋求多方合作。

市議員盛桃（Sheng Thao）表示，決議允許警局使用車牌掃描器技術和保留數據，還建議升級系統軟件。另有決議附件顯示，車牌掃描器數據保留時間為六個月，除非在此期間，紀錄的數據被確定為，特定的犯罪證據或信息。同時，協議要求警局提供季度報告，以確保技術使用遵守法律。

盛桃感謝與會的屋崙警局局長阿姆斯壯（Leronne Armstrong）、警局專家以及隱私諮詢委員會合作制定該項折中方案。

議員法夫則在市議會上向公眾回應薛麗比發出的公開信，直言市長此舉為「政治宣傳」，稱她必須要讓公眾「知道自己被誤導了」。法夫表示，薛麗比讓她感到失望：「（薛麗比）要求公眾在市議會發聲，來阻止我們終止或限制掃描器的使用。然而這根本不在會議議程上，」

阿姆斯壯表示，隱私諮詢委員會在最初向市議會提出報告中，確實要求「完全停用」車牌掃描器。因此他認為雙方「或許存在誤解，」並表示，停用的要求不一定是市議會提出的，但隱私諮詢委員會確實曾建議暫停使用掃描器。

法夫回應不認為會有「存在誤解」的可能性：「這（終止或限制）掃描器並不是市議會在過去兩週進行的對話，也不在（市議會）文件包裡的信息。」

截至發稿，記者向市長辦公室發送電郵，詢問更多關於公開信的解釋，尚未有收到回覆。

隱私 屋崙 加州

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