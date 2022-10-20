勵琪拚連任 屋崙華埠社區在陳煥瑛公園辦活動支持

屋崙大批市民舉行活動，支持勵琪連任市議員。（記者劉先進／攝影）

屋崙 社區大批居民19日在陳煥瑛公園舉行活動，支持第二區市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）連任。勵琪表示，希望從短期和長期解決公共安全問題，短期內需要在華埠 和小西貢社區增加警方巡邏和大使計畫。長期須改造系統，獲取應有資源，警方專注於響應有關暴力犯罪的求救來電，解決犯罪。投資公園、學校、圖書館、藝術文化等，為人們提供住房和就業機會，預防暴力。

屋崙大批市民舉行活動，支持勵琪連任市議員。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠社區最近傳說，勵琪主導削減警局預算，導致罪案飆升。現場發布了240個居民簽署的聯名信，含蓄回應質疑，稱讚勵琪領導全面方案，解決屋崙長期存在的公共安全問題和不平等挑戰。信件認為，「政治對手企圖利用恐嚇的虛假資訊來誤導選民、破壞勵琪的價值觀，並質疑她的正直」。

為青少年提供服務的非營利組織Trybe Inc.的執行總監帕克（Andrew Park）表示，他1979年來到屋崙，長期在社區工作。勵琪從短期和長期方面解決公共安全問題，以公正和公平的方式，打擊人口販運，槍擊等問題。

華埠社安隊負責人馬作林稱讚勵琪最愛華埠，工作最勤奮。（記者劉先進／攝影）

東灣台山同鄉隊華埠社安隊負責人馬作林（Joe Ma）說，先後見到四位市議員在華埠服務，在他心目中，勵琪是最愛華埠，工作最勤奮的市議員。在疫情 衝擊和仇恨亞裔的浪潮中，屋崙華埠治安惡化，勵琪第一個站出來支持社安隊的成立，親自巡邏四次，保護華埠安全。市民也都希望華埠長治久安。作為市議長，她選擇最優秀的方案，採取措施支持防止罪案發生，也支持警員維護治安。她並未縮減警局預算，而是調整經費，選擇最好的策略，治理華埠。

華裔家庭醫生，前任阿拉米達縣公共衛生官員Dr. Arthur Chen說，他支持勵琪連任，是因為勵琪有勇氣，做正確的事情，儘管這可能不受歡迎的，且公眾很難理解或支持。社區暴力和公共安全是棘手的問題，類似疫情。需要更多的資源，須明智地使用，並需要社區的責任和合作，以解決所有複雜的暴力根源。但是，就像口罩令和居家避疫，或關閉學校一樣，人們厭倦了聽到這些，而是想要一個簡單的解決方案。他們希望疫情就這樣消失

勵琪表示，要從短期和長期方面解決安全問題。（記者劉先進／攝影）

勵琪說，反亞裔仇恨的浪潮一波接一波，佛洛伊德致死後有種族清算，需要社區團結、扭轉局面。「作為有色人種社區，亞太裔社區一直服務不足。大家團結一致，不能只是在問題上貼創口貼，需要整體的改良和運動。」

勵琪細數屋崙的各項措施，包括，通過了州內最強的疫情驅逐暫停令，執行社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），在消防局成立危機應對計畫，處理非暴力、非犯罪的911電話，並實際給予人們心理健康和他們應得的服務，而不是通過讓執法人員配槍解決。