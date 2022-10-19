治安惡化 阿拉米達縣地檢長參選人威利：強硬維護法治

威利強調自己有長期經驗了解司法檢察系統，並且也會積極處理犯罪。（記者李榮／翻攝）

灣區治安一直是華裔社區最關心的議題，多位華人 社區領袖18日在線上舉行記者會，支持參選阿拉米達縣地檢長的阿拉米達首席助理地檢官威利（Terry Wiley）。威利強調，犯罪問題絕對是必須正視的課題，而針對仇恨亞裔 相關的犯罪，若他當選會成立特別行動小組負責，「我們準備好了！」

當日活動由華美權益促進會（Asian American Community Empowerment）主席伍均祥組織，屋崙華埠商會主席陳錫澎主持。伍均祥指出，治安惡化問題真的非常嚴重，華人一定要選出真正有能力的候選人擔任地檢長，確實起訴罪犯，不能縱容。像是他的太太，兩年前曾在路上遭歹徒搶劫皮包，拉扯間太太被拖行在水泥地上，非常危險，「這還是大白天喔！民眾不是晚上不要出門就好了。因為白天也可能有狀況，真的非常離譜。」

陳錫澎表示，許多人都對於治安問題相當憂心，而事實上，他自己也是犯罪的受害者，曾遭襲擊。然而，其實不只是亞裔社區擔心治安問題，在非裔、拉丁裔的社區也同樣對於治安問題非常苦惱。而即使是媒體記者，也面對不安全的環境，到現場跑新聞時可能遭遇危險，甚或被襲擊。因此，一定要選出一位能夠保障社區安全的地檢處領袖，保障大家的安全。

威利指出，自己在檢察系統服務很長的時間，了解體制、深具經驗，也希望確實改善治安問題。以亞裔社區舉例來說，現在屋崙華埠，以及阿縣一些越南社區的商家，在傍晚5時就已經歇業不做生意，「因為他們（店東）擔心治安問題，當然也有不少消費者擔心（安全）。」

他表示，在一些社區中，犯罪已是很大的問題。此外又例如，近來的仇亞相關案件很常發生，但他自己在灣區住了那麼多年，過去從來沒有看過這種風潮。襲擊、暴力犯罪 在亞裔社區多次出現的情況必須改變。如果他順利當選，將成立特別行動小組，專門負責這類型的犯罪。

威利提到，非暴力的財產犯罪同樣也是非常惱人，地檢處必須要積極面對。社區應該要能有安全的保障，不該讓居民感到受威脅，畢竟每個人最關心的基本問題就是治安。